  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/06/2022

50年不變剛過一半……

#立法會 #回歸25周年 #香港 #沈平 #珍寶海鮮舫 #50年不變
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　明日就係回歸25周年，亦係「50年不變」嘅剛剛一半。對於50年不變，97後出身嘅年青人可能無乜感覺，但對於97前已經喺香港受教育、喺香港建家立業嘅港人來講，可以話別有一番意義，係國家對港人嘅一份莊嚴承諾。

 

（立法會網頁截圖）


　　50年不變，當年最簡單嘅講法就係「馬照跑、舞照跳」，即係原有嘅生活方式唔會轉變，保持住用開嘅資本主義、原有嘅法律制度。當然，一個社會又點可能50年不變，不變又會唔會係不進則退呢？過去一屆政府，喺修例事件同疫情之下，暴露出政府架構上、政治制度上、甚至係施政上嘅唔少弱點，所以政府嘅變化可以話都幾大。

　　大到點？一講開呢個議題，有建制派坦言，過去政府一直非常重視行政立法關係，特別係有泛民喺議會嘅時候，佢地對建制派可以話係非常客氣，一啲政策講解係絕不含糊，更加會跟足程序去做，一層層諮詢不同委員會，令議員意見喺不同場合得到表達。但最近一次政府改組嘅議題上面，環境局改組成為環境生態局，要多開七個首長級職位，一般做法係要先過環境事務委員會，得到委員同意就再去人事編制小組委員會，得到大部分贊成之後再去到財委會表決。唔知政府食咗咩藥，急到跳過事務委員會直接上人事編制委員會，最有趣係一直好講程序公義嘅主席葉劉淑儀，又竟然容許政府走捷徑。最終政府都係屈服副班長民建聯陳克勤嘅質疑之下，將議程收回擇日再批。

　　政圈中人就話，呢件事觸怒立法會最大黨，正正就係一次警號，就係行政立法關係當然唔會不變，就算全數議員都係支持政府施政，政府亦都唔應該有恃無恐，諗住撥款議案一定會過就霸王硬上弓，必定要做足諮詢、跟足程序，不然亦難以得到議員支持。

　　回歸25年，乜嘢變到面目全非、乜嘢係一直無變，每人心入面都有唔同嘅尺，但Tina相信，唯一不變嘅就係老港人對於舊香港嘅情懷，更有人用不同方式去將呢份情懷表達出來。對於藝術家來講，真係無嘢好得過以畫作去將香港嘅一刻一隅描劃出來，透過細膩嘅筆尖，將個人對香港嘅情感投放於畫稿之中。沈平先生剛剛推出嘅《線條下的香港。沈平鋼筆畫作》，就係用咗最簡單嘅線條，勾劃呢個滿載700萬人故事嘅一副副鋼畫，Tina睇完沈先生嘅大作，特別係佢所畫嘅「珍寶海鮮舫」，真係勾起Tina唔少兒時回憶。大家有興趣的話，記得去https://shenping.etnet.com.hk 去睇下，7月31日之前購買更加有早鳥優惠呀!

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #回歸25周年 #香港 #沈平 #珍寶海鮮舫 #50年不變

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk