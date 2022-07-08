特首李家超上任之前就已經講過：「每日解決一個問題，只要持之以恒，必有所成」，上任短短一周嘅佢，第一個解決嘅大問題，就係公務員加人工。

每一年公務員加幾多人工，主要係參考薪酬趨勢調查委員會嘅報告。喺「林鄭末期」公布嘅報告建議，今年高層公務員薪酬趨勢淨指標係7.26%、中層4.55%、低層2.04%，數字一出，除咗公務員拍晒手掌之外，相信其他香港人都揸起個拳頭，高級公務員若果真係加到7.26%人工的話，必然牽連甚廣。

公務員加人工，今年由一個勞資問題演變成為政治問題，政治問題就政治解決，所以「林鄭末期」無乜政治能量之下，林鄭喺上個月中就話，今年公務員薪酬調整方案將交李家超政府處理。有政圈中人就話，林鄭今次「推波」係充滿政治智慧，事關公務員加人工，市面順風順水，照樣加足的話就當然可以鼓舞士氣，凝聚「長官」威信；但如果好似依家呢個時勢咁樣，加得多就得罪市民、加得少又得罪公務員，的確係一個政治燙手山芋。

李家超上任唔夠一個星期，行政會議就同意，公務員人工有得加，不過係劃一2.5%，結果呢個遠低過公務員預期（一般以為可以或一加到4.55%，即係中層公務員建議加幅）嘅數字，震憾幾大公務員團體，紛紛發聲反對。其中講得最激烈嘅，更加係李家超服務幾十年嘅警隊同僚、警察隊員佐級協會主席林志偉，佢直言對加幅極度不滿，仲話要求加多啲並唔係貪得無厭。

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習主席上星期先來講發表現講話希望香港共同維護和諧穩定，佢把溫暖嘅聲音言猶在耳，公務員團體激烈反抗政府決定又點能夠算得上和諧穩定？政治炸彈一觸即發，政府事必然要火速拆彈。今日幾個公務員團體突然口風一轉，表示唔再就加薪事件評論，變相暗示唔會再爭取修訂加薪幅度，問題就係究竟邊個做「拆彈專家」？有政圈中人估計，政府高層全部有份決定加薪2.5%，就算係李家超親自出馬，都未必可以咁快勸服佢地接受，所以估計今次拆彈嘅極可能係李家超連同西環人士，向一眾公務員團體重申「和諧穩定團結」嘅重要性。

無論如何，Tina相信今次事件已經告一段落，簡單而言，李家超解決咗第一個大問題。