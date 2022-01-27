馮驊指符法例要求 特首選舉提名期2.20展開

【晴報專訊】選管會昨發表行政長官選舉活動指引，提名期將由下月20日開始，3月5日結束。提名期較早前立法會文件所載2月15日遲了5日，主席馮驊多次強調，安排符法例要求，選舉事務處未交代「延遲」原因；而日後若只得一人參選，候選人都要取得逾750票方可當選。特首林鄭月娥昨重申，目前未考慮連任問題。

今次行政長官選舉活動指引以2016年版為基礎，修訂約有50項，馮驊指有9成半都與去年修改選舉制度有關，或與早前選委會界別分組選舉及立法會選舉看齊。根據法例，任何候選人都要取得逾750票才可當選，指引則列出多種情況，如若有多於2人參選，首輪投票若未分勝負，則由取得最高票的兩人（連同取得同樣票數者）進入第二輪，直到有人得超過750票。至於若只有一人或兩人參選，或淘汰至只有2名候選人，但單一輪投票無人取得逾750票，選舉主任要宣告流選及刊憲終止選舉程序。高院原訟庭法官楊家雄將出任選舉主任。

馮驊（中）昨表示特首選舉提名期由政府決定；左為選管會委員陸貽信，右為選管會委員石丹理。

目前日期 與政府商討後決定

政府去年向立法會交代選舉安排時曾指，提名期將由2月15日開始，而實體版指引仍載有擬定提名期為2月15日至3月2日，政圈近日已關注會否「延遲」。馮驊昨稱，提名期由政府決定，目前安排符法例要求的不得少於14日，且要在投票日前21日截止。總選舉事務主任黃文超則解釋，2月15日只是政府初步構想，早前已多次強調要待刊憲作實，目前日期是與政府商討後決定。

翻查資料，對上兩屆特首選舉提名期都是12月底公布，而對上三次提名期都是2月14日開始，意味公布及提名期開始日都較以往遲。馮驊承認，延後公布選舉指引是希望等待提名期一併公布；對記者多次追問提名期的考慮因素以至北京有否介入，黃文超一概指沒補充。

另黃文超在本月中接替翁應輝出任總選舉事務主任，翁曾就去年選委會界別分組選舉點票延誤致歉。馮驊指，公務員任命由政府決定，不評論個別個案。

特首林鄭月娥昨晚指，留意到選管會公布指引，但稱「我每一天都喺度抗疫，暫時無諗其他嘢」，無回應個人去向。被指有意「復出」的前特首梁振英受訪時亦指，已多次回應同一問題，不會重複答案。

特首如尋求連任 毋須辭職或休假

今次指引訂明現任特首若尋求連任，不必辭職或休假參選，但若使用到公共資源，便要分清是用於特首職務還是競選活動，並申報選舉開支。馮驊指，有關規定以往載於附錄，今次應立法會建議，把它放入指引的主體。

過往官員辭職參選絕不罕見。翻查資料，時任的首席大法官楊鐵樑、政務司司長曾蔭權、唐英年、林鄭月娥、財政司司長曾俊華及行會召集人梁振英，都曾辭職參選特首，惟第一任特首董建華與接替董建華的曾蔭權在爭取連任時都無辭職。

時任立法會主席曾鈺成在2016年撰文，指特首不必辭職參選會有不公平優勢，因對手若為官員卻要先辭職，特首辦回應指法例訂明公職人員會喪失獲提名為候選人的資格，結果梁振英無爭取連任，林鄭月娥及曾俊華則分別辭職參選。