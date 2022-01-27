新春無晚市 盆菜銷情火熱 咖喱風味夠創新

【晴報專訊】本港迎來第2年無晚市堂食的農曆新年，市民留家吃團年飯，帶挈盆菜定單更火熱。有商家推出創新選擇，包括印度咖喱風味盆菜及麻辣富貴盆菜；亦有商家指即使因成本上升需加價超過一成，但逾3,000個盆菜亦沽清；另有商戶在一周內接到逾500盆定單，料生意額可升逾50%；有米芝蓮餐廳限量供應的盆菜已接逾百盆定單，銷情勝預期。

防疫措施延續，吃盆菜是在家團年的好選擇。

不少盆菜以鮑魚、花膠等貴價食材做主角，火鍋專門店酒鍋今年則搞搞新意思，推出「金屋藏嬌」印度咖喱風味盆菜，更附有印度蒜蓉牛油薄餅，6人分量售1,188元。烤魚專門餐廳小魚兒的盆菜亦設免費升級，可選秘製麻辣醬汁，4至5人分量售888元。

食材成本升5成 加價亦沽清

珍品李家負責人林小姐稱，月中已接獲不少查詢，因食材成本急升50%，今年加價12%至13%不等，截至24日，數千盆已沽清，較去年更早截單，銷量亦比去年的3,000盆為多，料銷情有50%增長。

Man鳥老闆張先生稱，今年新年因晚市禁堂食，不少市民提前預訂盆菜團年，更有人一次訂4盆，「與家人、朋友、公司分開4次慶祝」，本月中已接獲約500至600盆定單，一周後續增至逾1,000盆，形容屬意料之外，3至12人分量分別售988元、1,288元及1,888元，並會免費升級加底，料生意有50%增長。

原計劃今年不推出盆菜的詠藜園，其負責人Lily表示，因食材成本暴漲20%以上，打算暫緩一年推出，豈料因防疫措施延續，及疫情急轉直下，應客人要求才重推盆菜，短短一周已有逾100盆定單，部分人提早與家人團年，周三（26日）起已陸續取貨，4人分量、小家庭定單佔50%，料會供應至年初四（2月4日）。

酒店方面，香港朗廷酒店旗下的米芝蓮3星粵菜食府唐閣，今年推出的尊貴鮑魚聚寶外賣盆菜，為4至6人分量，發言人稱暫錄得逾百盆定單，並會推出「新春撈起」外賣，6人分量售288元。富豪酒店今年亦推出4款鮑魚盆菜，發言人指因應防疫措施，不少客人花逾千元預訂盆菜，其中以6位用的「極品鮑羅萬有盆菜」及「上珍菌原隻素鮑齋盆菜」最受歡迎，料網上預訂會增加10%。8度海逸酒店亦推出「盆滿砵滿」喜慶盆菜，發言人指因是第2年農曆新年晚市禁堂食，盆菜銷情與去年相若。