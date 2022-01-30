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31/01/2022

復甦勝預期赤字回落 陳茂波︰預算案穩慎平衡

#陳茂波 #財政預算案
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　　【晴報專訊】財政司司長陳茂波將於下月23日發表新一份財政預算案。他昨在網誌直言，去年本港經濟復甦情況比預期好，令政府收入在即將完結的財政年度遠高於預期，但因疫情、通脹和息率趨升及地緣政治等不明朗因素，均令全球經濟前景更複雜多變，故編製預算案時一直小心研判及作動態評估，除着眼疫下經濟民生，亦須穩慎平衡，兼顧本港中長期發展需要與金融穩定。

 

陳茂波指編製預算案過程中，須一直小心研判和作動態評估。（資料圖片）

 

　　陳茂波指，去年本港經濟復甦情況比預期好，加上多個經濟環節都呈向好勢頭，令政府收入在即將完結的財政年度遠高於預期，如本財政年度的實際綜合赤字由首6個月（截至去年9月底）的1,157億元高峰，逐漸回落至首8個月（截至去年11月底）的658億元，同時預料本周公布的首9個月財政狀況數字會進一步大幅改善。

 

　　但他強調，2至3月政府開支一般會大於收入，故不能以此簡單推斷今年全年度財務數字，且環球市場正面對着疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅，通脹上升及息率趨升帶來風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響、以及地緣政治局勢緊張等因素，均令全球經濟前景更複雜多變。

 

小心研判不明朗因素

 

　　陳茂波表示，這些因素令他和團隊在編製預算案過程中，需要一直小心研判和作動態評估，大原則是着眼支持疫情下經濟民生的同時，須兼顧香港中長期發展需要與金融穩定。他認為新一份預算案須穩慎平衡、長短兼備。

 

轉載自: 晴報

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