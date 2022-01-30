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31/01/2022

神經外科微創 4K直播省時 伊院5G手術室助跨專科合作

#5G手術室 #微創手術 #神經外科
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　　【晴報專訊】5G網絡速度快，不但方便「煲劇」，更能救人一命。伊院去年底引入「5G手術室先導計劃」，是首間以4K超高清技術直播神經外科微創手術的公院，2個月內有7名病人受惠。負責統籌的神經外科顧問醫生麥凱鈞指，腦部微創手術極複雜，涉跨專科範疇，直播有助資深醫生「分身」指導，增安全性；未來擬引入擴增實境（AR），將病人的磁力共振掃描（MRI）等投影至人體，令病情一目了然。

 

 

　　麥凱鈞指，腦部微創手術多涉耳鼻喉、眼科等跨專科合作，因手術步驟不同，「若想尋找資深醫生畀意見，過去須打電話急召人手，同事洗手換衫已耗時10幾分鐘；且他們進入手術室後，便難再兼顧其他手術。」去年11月30日引入伊院的5G手術室系統，便可助解決此問題，至今已有7名病人受惠，最年長逾70歲，涉開顱、顱底內窺鏡及脊椎手術等。

 

顧問醫生麥凱鈞指，5G直播手術需15分鐘前置準備，故簡單或緊急的手術不會作直播。

 

　　麥指，新系統可節省醫生出入手術室時間，且直播時差少於1秒，加上病灶畫面放大20倍仍達4K像素，手術室屏幕可實時顯示資深醫生的指示，如圈出病灶位置，溝通更清晰。手術期間，醫生毋須戴額外裝置，全程以手術室內廣角鏡或顯微鏡等鏡頭作直播，對話亦使用免提裝置；手術室亦支援Wi-Fi，無懼網絡問題令直播中斷。

 

擬引入AR睇MRI

 

　　麥稱，主導權仍在動刀醫生手上，不會因直播致「人多口雜」，未來更會研以AR技術，通過智能眼鏡等，將病人的MRI、CT（電腦掃描）直接投放到人體。

 

　　九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏指，伊院有2間手術室設5G系統，其他會試行Wi-Fi 6，以比較2種網絡質素差異。隨公院重建展開，廣華醫院亦將全院5G，可望實現跨院5G合作。

 

轉載自: 晴報

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