【北京冬奧】冰壺混雙揭戰幔 中國隊兩勝一負 港滑雪代表金和曉檢測轉陰登場有望

【晴報專訊】港隊今屆派出3名代表出戰冬奧，早前確診的滑雪代表金和曉昨檢測呈陰性，獲准返回選手村隔離，下周有望初登奧運賽場；而率先揭開戰幔為冰壺混雙分組賽，中國隊暫兩勝一負。

另環境局局長黃錦星指，今屆冬奧場館全是綠色建築，當中「冰立方」更是由「水立方」改造升華而成，體現減廢減碳目標。

現年19歲的金和曉本周日（1月30日）由波斯尼亞抵達北京後，連續兩次檢測呈陽性，需在隔離酒店檢疫，到昨取得兩次陰性結果終可返回冬奧選手村，但仍要以密切接觸者規格監察7日，期間可如常訓練，但不可與其他運動員接觸，以及到公共空間。她下周三（9日）將出戰首場高山滑雪女子迴轉賽，只要賽前6小時測試陰性，即可首度征戰奧運。

金和曉昨稱上月初已確診一次，對第二次確診感意外，慶幸檢測很快呈陰性。（港協暨奧委會圖片）

至於金和曉的教練及另一代表、17歲的翁厚全則未有確診，後者首場賽事本月13日舉行，但2人已被界定為密切接觸者，3人都無法出席今晚開幕式。短道速滑代表朱定文則上周五已在北京完成首課操練，下周五會出戰500米初賽。

減廢減碳「水立方」變身「冰立方」

雖然冬奧今晚才揭幕，但討論度最高的冰壺項目已經率先揭開戰幔，中國混雙組合凌智及范蘇圓昨晨再擊敗澳洲組合，取得兩連勝後，但昨晚不敵瑞典，暫兩勝一負。

冰壺賽事在「冰立方」舉行，黃錦星昨在fb稱，該場館由「水立方」改造升華結晶而成，體現北京冬奧對既有建築的節儉重用，減廢減碳。他稱，奧運不單是運動競賽，亦激勵環保及創新，指早年曾與建築師及同業，分別考察北京奧運及上海世博等盛會的環保建設，樂見今屆冬奧的低碳建設更趨前瞻。