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04/02/2022

馬場閉門賽 投注額逾18億創新高 車公廟逾1.6萬人次祈福遜去年

#賽馬
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　　【晴報專訊】昨是大年初三「赤口」，疫情嚴峻但無阻大批市民按傳統往沙田車公廟祈福，全日共約1.66萬人次進廟，較去年為低。但另一邊廂，沙田馬場昨亦舉行首次以閉門形式舉行賀歲賽事，全日投注額達18.63億元，創農曆新年賽馬日新高。

 

沙田馬場昨僅准職員、馬會幹事、持牌人士，及必須在現場的工作人員進場。（馬會圖片）

 

　　傳統上初三「赤口」不宜拜年，大批市民改往沙田車公廟祈福，進入前須掃「安心出行」，廟方亦實施人流管制，籲進廟人士接種疫苗。華人廟宇委員會昨晨10時許指廟內人流已近上限，建議市民考慮擇日再前往，惟最終未如去年一樣提早「截龍」，至傍晚5時半全日有1.66萬人次進廟，較去年逾1.74萬人次少。

 

善信祈求身體健康 疫情快過

 

　　不少前往參拜的善信均期望新一年身體健康、疫情快過，讓大家重過正常生活包括外遊；也有小朋友稱希望能早日回復面授課，返校園與同學見面。早上有市民指毋須排隊輪候便可入廟，加上已接種疫苗，不擔心有感染，惟亦有市民稱現場人多擠迫，打算上香後就離開。

 

　　在沙田馬場，昨一如既往舉行農曆新年賀歲賽事，全日進行了11場賽事，但只容許職員、馬會幹事、持牌人士及必須在現場的工作人員進場，馬主、會員、傳媒及公眾均不能入場，是歷來首次以閉門方式舉行賽事。但馬會表示，昨全日投注額達18.63億元，打破去年的18.43億元，為歷來新高，再創農曆新年賽馬日的投注紀錄。馬會主席陳南祿昨開賽前，冀本港新一年時來運轉、一切順境。行政總裁應家柏則稱，老虎象徵勇敢、智慧和力量，也是香港「我做得到」精神的特徵。

 

 

轉載自: 晴報

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