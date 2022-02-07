昨增614新症今恐達800 疫情不樂觀 竹篙灣收輕症患者

【晴報專訊】本港昨增614宗新症，再創疫情新高，初陽逾600宗，衞生防護中心料今恐達800宗，農曆新年聚會衍生大量個案，源頭不明更牽涉多個跟人接觸較多的行業，形容情況不樂觀，宣布今起啟用竹篙灣600張床接收已打針的年輕輕症確診患者，而密切及次密接觸者則實施居家檢疫。

昨確診614宗之中，7宗為輸入個案，31宗本地個案帶Delta變種病毒，其餘疑是Omicron，約150宗與早前個案相關，其他仍在調查中。而前日確診的342宗個案中，有219宗為源頭不明。

大多與新年聚會相關 涉多個行業

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大部分個案涉農曆新年前後的家庭聚會，如食開年飯，源頭不明個案更涉與人較多接觸的行業，包括清潔工、售貨員、保安員、地盤工人等，籲市民減少外出及聚會。她又說，去年12月31日至今，確診者中已接種2針或以上佔58%，12歲或以上則佔66%。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安昨稱，市民在新年前後聚會，料單日確診有機會過千宗。但衞生防護中心總監徐樂堅稱，昨初陽個案涉逾600宗，據近日走勢，不排除今日達600至800宗確診，形容不樂觀，宣布今起啟用竹篙灣第1期600張床作社區隔離措施，予年輕、輕症、無長期病、可自理及已打疫苗的患者使用，由醫護進駐提供24小時支援，若患者出現緊急情況，可即時應變及送院。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦稱，公院隔離床位使用率已達81.3%，病房使用率為85%。據本港臨床經驗及世界各地數據，確診者並無任何治療需要，一般只需隔離至體內的病毒量下降至安全水平，5至10日即可出院。

徐稱，原在竹篙灣檢疫的密切接觸者及次密切接觸者，會安排作4日或14日的家居檢疫，當局會評估其居住環境，包括是否與人公用廚廁等，如密切接觸者在檢疫期間確診，次密切接觸者即使檢測呈陰性，檢疫期亦會由4日增至14日。

他指，居家檢疫人士需佩戴電子手帶，並獲發「資訊包」，提供快速測試套裝、溫度計等，日常用品及膳食由網購平台、超市、物業管理等透過非面對面接觸派送，倒垃圾前應先作快速檢測呈陰性，開關家門時須佩戴口罩，且會將相關大廈在網上公開。

居安抗疫相關大廈 網上公布

他強調，「居安抗疫」成功要市民自律不外出，做足檢測；大廈物管等要保持環境清潔及家居支援將物資送抵，承認是有風險，惟「非常時期無辦法」，重申家居檢疫者非確診者，望市民配合騰出床位予重症患者。至於違反家居檢疫有何罰則，衞生署指暫未有資料。

外賣平台foodpanda指，一直與衞生署及其他部門緊密合作，隨時作出一切合適安排。

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