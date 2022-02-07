  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

08/02/2022

消委去年接逾2.7萬投訴 整體金額倍升至$11.7億 涉電器外賣平台疫下大增

#消委會 #投訴 #電器 #外賣平台
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】消委會去年度接獲逾2.7萬宗投訴，按年跌11%，但涉金額卻倍升至11.7億元，主要為物業銷售及美容服務，佔金額逾70%。而疫下市民涉電器用品投訴創5年新高，外賣平台投訴亦增逾5倍。

 

外賣點餐平台在疫下大行其道，消委會接獲投訴在過去3年激增逾5倍至去年的637宗。

 

　　消委會去年共錄27,382宗投訴，按年跌11%，但涉及金額則按年大增116%，達11.7億元，主要與物業銷售及連鎖美容院停業相關。物業投訴方面，由2019年的168宗增至去年的374宗，營銷手法投訴大增162%至126宗，整體涉額達7.78億元，3年來倍增逾2倍，以境外物業銷售投訴最嚴重，較對上一年增近2倍，達167宗。

 

　　消委會主席林定國指，涉內地、英國、泰國等置業較多，如有投訴人買珠海樓由「向南有園景」變「向西望樓景」，更拖延退款致損失6.6萬人民幣利息；亦有投訴人於2020年買英國樓後，被延期4至5個月交樓。

 

（消委會圖片）

 

　　疫下美容服務業多次停業，相關投訴按年急增近1.6倍至2,200宗，涉額達7,200萬元，按年升2.6倍。

 

購英國樓 交樓延期5個月

 

　　而不少市民留家抗疫，消委會接獲涉電器用品投訴創5年新高，達2578宗，按年升27%，金額突破1,000萬元。

 

　　禁堂食或防疫下，外賣點餐平台大行其道，消委會接獲投訴在過去3年激增逾5倍，至去年的637宗，消委會總幹事黃鳳嫺稱有投訴人居於大埔屋邨，但點餐等逾半小時後，因距離遠為由被拒送餐，最後投訴人獲全數退款，提醒市民點餐時應保存紀錄以作追討。

 

　　此外，消委會去年停辦「消費權益新聞報道獎」比賽，昨宣布今年不再與記協及攝影記者協會合辦，改由獨立舉辦，強調不涉政治因素。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#消委會 #投訴 #電器 #外賣平台

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk