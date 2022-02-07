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08/02/2022

對社保缺認知 料2萬劏房戶合資格 無領綜援

#社會保障 #劏房
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　　【晴報專訊】全港現有逾22萬人住劏房，有調查發現，劏房住戶普遍缺乏社交生活，不少人亦面對經濟壓力，但因對社會保障及服務認知不足，估算全港約有2萬及2.6萬名劏房住戶，符合資格但無申領綜援及職津。社聯建議政府加強劏房戶的地區支援，如開展更多外展工作，於社交平台推廣社保資訊等。

 

調查估算全港有2.6萬名劏房住戶符合資格但無申領職津（資料圖片）

 

　　香港社會服務聯會（社聯）於去年6至12月向劏房住戶作問卷調查，探討他們對社會福利的認識與使用情況，共收回1389份有效問卷。研究發現，受訪住戶月入中位數只有約1萬元；84.2%人面對經濟壓力，其中84.4%曾於最近半年壓縮生活開支，25.7%人更要借貸度日。

 

8.6%人不知有綜援

 

　　受訪者對社會福利及服務的認知明顯不足，有7.7%人沒聽過任何社會保障制度，如綜援；亦有32.9%人沒聽過任何社會服務，如長者服務等。調查指出，社交接觸愈少、居港年期愈短及教育程度愈低者，聽過社會保障和服務的種類愈少。

 

　　研究亦發現，有50.6%受訪住戶合資格但沒使用綜援，當中30.9%人以為不符合資格申請，8.6%人沒聽過綜援；另有52.7%人合資格但沒使用在職家庭津貼，當中20.2%人以為不合資格申請。

 

　　社聯（政策研究及倡議）總主任黃和平指，受訪住戶不清楚申領綜援資格，有人以為有工作便不可申請。

 

　　社聯（政策研究及倡議）主任嚴祉琦指，按全港劏房住戶估算，全港約有2萬及約2.6萬名劏房住戶，合資格但沒申領綜援或職津；部分合資格申請綜援及職津的住戶，其實際家庭收入比有申領福利的家庭低，估算其收入平均少3,199元。

 

　　黃建議，社福機構應在劏房密集的社區提供更多支援，如加強提供社保及服務的資訊；聯繫及轉介有需要家庭至社會福利及公共服務系統跟進等。

 

轉載自: 晴報

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