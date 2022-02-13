兒童染疫增3歲女危殆 添1347新症 公院優先收長幼及重症

【晴報專訊】疫情擴散，昨多1,347宗新症，2,000人初陽。衞生防護中心指，第5波下兒童感染多，約4%患者不足4歲；而繼有4歲男童病逝後，再有3歲女童危殆需入深切治療部。醫管局承認，留在社區患者將數以千計，但公院嚴重超負荷，為免醫療系統崩潰，將優先收兒童、長者及重症患者入院，促輕症者等留家待安排，勿恐慌及隨便召救護車。



本港昨多1,347宗確診，2宗屬輸入，當中14宗疑為Delta；初陽約2,000宗。傳染病處主任張竹君指，分析第5波約8,300宗病例後，發現兒童患者趨增，由過去「近乎沒有」，增至有4%患者不足4歲，14%患者18歲或以下，且Omicron和Delta分頭侵襲長幼，Omicron患者中15%人不足18歲，僅10.6%在65歲或以上；而Delta則相反，24%患者年逾65歲，僅8.7%不足18歲。而近期患者集中居於深水埗、沙田及屯門；而1月時較多人住葵青、黃大仙及離島。張竹君指，按7日平均數，2月初新症僅200多宗，但至上周六已達900宗，即「每2、3日便翻倍」。

近期新症數字每2、3日便翻倍



昨有5名患者危殆，包括1名3歲女童，本身無大病，12日先後到威院及仁安醫院急症室求醫，因病情惡化其後轉往兒童醫院深切治療部，暫未使用人工肺。另聯合醫院多1名80歲翁危殆，他有打針。其中2人危殆包括84歲及97歲男均無打針。而公院昨多40醫護中招，8病人入院初陽，1人嚴重。

有3歲女童因病情惡化，須轉往兒童醫院深切治療部。 （資料圖片）



促輕症留家 勿恐慌亂召救護車



醫管局總行政經理李立業承認，目前病床已飽和，3,400人仍在治療，嚴重超出公院容量；截至昨晨竹篙灣有800人入住。除物色新隔離設施，短期內增大量病床外，須推緊急措施，優先接受兒童、長者及重症患者入院，年輕、穩定及輕症要留家等待，並會安排電話支援。他預計留在社區患者數以千計，促留家者勿恐慌，冷靜耐性等候，不要隨便電召救護車，免影響送院流程。張竹君補充，現有4,317密切接觸者正家居檢疫，當中72人經快速檢測初陽。



對患者滯留社區或「未入院已痊癒」，李立業指，明白病人等入院時病情有進展，擬參照當年豬流感做法，開設社區診所應付。他又指，為騰出醫護人手會大幅削減非緊急服務，包括非緊急手術、預約檢測及診症等，不排除疫情再惡化，會完全叫停部分公院的常規服務，以集中精力治療新冠患者，以「大局為重」，但暫未圈定哪些醫院會成為「專治醫院」。他明白輕症者心急入院，惟公院已「傾盡所有人力物力」，促市民體諒，又強調緊急服務是公院核心，會堅持提供。



李補充，因兒童新症多涉要一家入院，如何安排病房成難題，會以人性化方式處理，亞博館、北大嶼山醫院香港感染控制中心會支援收家庭患者。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，每日新症有10至15%是兒童，年介0至4歲，因他們過去甚少染冠狀病毒，更缺T細胞保護，按英國數據推算，30、40萬無針童中或有30、40人死亡，要求盡快降科興接種年齡，並增外展隊為學童打針。港府昨即宣布明起將科興接種年齡由5歲降至3歲，明早8時起可預約，家長亦可自行到私家診所打針。



慈雲山流動接種站疑似確診者曾到訪



慈雲山流動疫苗接種站昨因疑似確診者到訪，一度關閉消毒數小時。營運的康健國際醫療集團營運總監梁國齡指，該人士昨路過接種站，暫未確診，惟為免風險要停站消毒，接種量大減三分一，已取籌巿民今明可再來打針，並對現場安排混亂致歉。

下一頁 三口家初陽留家等足6日 未入院已康復