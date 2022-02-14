  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

15/02/2022

約百間旅社已倒閉 邱騰華︰旅業未離危險期

#旅遊業 #旅監局 #邱騰華
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情嚴重打擊全球旅遊業，商經局局長邱騰華表示，本港旅遊業仍未步出危險期，新一輪防疫抗疫基金可協助業界，他指本港約1,700間註冊旅行社中，至今有約100間倒閉，大部分仍保留商業登記，相信疫後可回復經營，但屆時旅遊方式及結構會出現大改變，未來旅行社的生意不再取決於旅客的數量，而是要以質素取勝。

 

旅遊業在疫情下受嚴重打擊，旅行社未來需以質素取勝。（資料圖片）


業界料僅一半結業者想復業

　　中小旅行社救亡組代表曾志堅表示，過去2年業界「一鋪清袋」，即使是大型旅行社仍每年虧損逾億元，已結業的旅行社負責人大多已轉行，「停業2年，對頭人（海外旅行社）間舖有無倒閉都唔知」，加上旅監局將於7月起全面接手旅議會，屆時申領牌照將更嚴謹，估計業界將出現「大洗牌」，料僅一半結業者有意復業。

 

本港約1,700間註冊旅行社中，至今約有100間倒閉。（資料圖片）


疫後旅遊模式將大變

　　旅議會主席徐王美倫稱，旅監局將要求旅行社繳交50萬元保證金，合資格的負責人亦須經審批，形容「未必咁容易復業」，加上疫情後旅遊模式或有大改變，業界復業須考慮行業前景、資金及人手等問題。

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#旅遊業 #旅監局 #邱騰華

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk