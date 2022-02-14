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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

15/02/2022

香港會計師公會︰疫下金融專才嚴重流失

#金融專業人才 #香港會計師公會
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　　【晴報專訊】本港防疫政策持續收緊，香港會計師公會會長方蘊萱昨日承認，本港嚴格的防疫政策影響外地人才來港，移民潮亦導致金融專業人才短缺和嚴重流失。雖未有實際統計數據，但她留意到去年人才流失比例增加，部分人轉到私人機構、上市公司或監管機構工作。

冀上調薪酬留人

 

本港現時實行嚴格的防疫政策


　　她認為，本港會計業界專業人員在內地和國際同樣有發展機會，業界冀望以上調薪酬、花紅或福利等挽留專才。她又稱，疫情下企業也有不同措施應對，如鼓勵員工在家工作，需要現場進行的工作也作相應調整，且有加速數碼化協助工作，加上容許延遲財務報表發布的措施仍有效，料現行機制可處理新一波疫情的影響。

財匯局取代公會 暫未見「退會潮」

　　去年立法會通過修例擴大財匯局權力，並取代公會發出執業證書、執業單位註冊及查察等職能，她透露疫情下交接工作主要在網上進行，每月也與政府及局方開會，目標在今年內完成。她稱公會現有4.7萬名會員，每年有約1,000名新會員，同時有約1,800名會員未延續會籍，數字與往年相若，暫未見有「退會潮」。

 

香港會計師公會會長方蘊萱指，公會現有4.7萬名會員，暫未見有「退會潮」。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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