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16/02/2022

增1619新症至少5400初確 7診所供求醫 醫局化驗陽性免覆檢

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　　【晴報專訊】疫情仍未見頂，昨多1,619宗新症，初確多達5,400宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨承認，目前僅75%初確個案可在24小時內完成覆檢，約650宗個案由周日積壓仍未確診，故日後由醫管局檢測陽性者毋須再由中心覆檢。醫管局亦開通熱綫予初確者查詢，出現病徵者今起可預約到7間指定診所求醫。

 

黃大仙區的柏立基普通科門診診所為其中一間指定診所

 

　　本港昨再多1,619人染疫，全屬本地個案，初確攀上5,400宗，再創新高。但特首林鄭月娥強調，無意全面封城，政府繼續打疫戰，向病毒投降不是一個選項。

　　張竹君指，現時有75%個案能在24小時內確診，惟周日（13日）有650宗個案待覆檢，強調公共衞生化驗所已盡量加班甚至「通宵驗」。而因醫管局化驗質量高，日後其陽性個案毋須再覆檢，亦視作確診，現每日約涉500至1,000宗個案；另推算社區最少有5,400人滯留未能入院。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安估算，本港每日實際感染數或達7,000人，惟部分人因輕症或無病徵而無求醫。

僅75%個案 可1日內確診

　　醫管局總行政經理何婉霞指，已開通熱綫，予初確等入院者查詢防感染事宜，且今起設立7間指定診所予有發燒、咳嗽、喉痛等有病徵初確者預約求醫，料日可收1,000人，若證情況嚴重會由救護車送院治療。

　　醫管局又指，透過社區檢測中心或流動採樣站做核酸檢測，且證陽性或初陽時，才會列入「新冠病毒病人入院分配系統」，自測者應再交還深喉唾液收集包予當局作覆檢，若等候結果時有徵狀，可向家庭醫生求醫，嚴重可召救護車。對自行快測初陽者能否到指定診所或打熱綫，局方晚上補充，診所供已獲衞生署通知陽性且有病徵者使用，並承諾未來24小時內獲診症。

　　對連日有市民在急症室外等確診結果，何稱要分流一般病人及懷疑感染者，故在部分醫院外設等候帳幕，已提醒醫護持別照顧長者等有需要人士，強調「無遺忘每一位病人」，惟現時公院隔離病床已9成滿，1,700人正在竹篙灣隔離，已屆收症上限。張竹君提醒，感染者或要等更久才能入院，要注意衞生及咳嗽禮儀，盡量待在有廁所的獨立房，避免與人面對面接觸；若要開門須戴貼面口罩，接觸地方要消毒，等入院時應避免外出。

多2人病歿 包括3歲女童

　　昨多8間長者及殘疾院舍續爆疫，包括長洲的溫浩根護理安老院。單日多2人病逝，包括危殆多時的3歲女童，及100歲初陽老婦。另有3名病童因腦炎在深切治療部留醫。103名公院醫護染疫，10多名病人入院檢測陽性。此外，立會財委會昨全票通過第6輪防疫抗疫基金的270億元撥款申請；創新辦冀3月中可推1萬元失業支援。

 

 

 

下一頁　已購1億快速檢測包 率先分派院舍

轉載自: 晴報

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