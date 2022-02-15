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16/02/2022

食米綫肥過食飯 7成米粉麵食營養不符標示 金邊粉鈉高41倍

#米製麵食 #營養 #金邊粉 #鈉
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　　【晴報專訊】麵食是不少港人最愛，消委會發現，7成預先包裝米製麵食樣本的營養素含量，與其標示值不符，其中1個越南乾金邊粉，與實質鈉含量相差逾41倍，已交食安中心跟進。消委會又指，坊間以為吃飯比粉麵肥，但原來食2份乾米粉的卡路里，比食1碗飯高。

 

消委會去年檢視市面30款預先包裝米製麵食樣本，結果發現17款的標示值與檢測結果不符。（消委會圖片）


　　消委會去年檢視市面30款預先包裝米製麵食樣本，結果發現17款的標示值與檢測結果不符，差異超出《技術指引》要求，當中7款的成分未標示添加鹽或其他含鈉食物添加劑，標示值均為每100克含10毫克，惟檢出量卻是每100克含215至422毫克，相差達21%至41倍，而乾金邊粉「Bich Chi Tapioca rice sticks」，更超出要求4,120%；另有2款總脂肪含量標示為0克，但檢出每100克有0.6及0.7克；2款檢出含麩質，卻未標示。消委會已交食安中心或海關跟進。

9款含致癌砒霜

　　消委會亦測試6種金屬污染物，發現80%驗出鎘、近半檢出鉻，全未超攝取量上限；但9款驗出含致癌物無機砷，含量每公斤0.04至0.16毫克，以含量最高的1款計算，1名體重19公斤的5歲童，每日進食約1.8包、即煮熟後約6碗便超標。

　　另不少人以為吃飯比吃麵肥，今次檢測發現，7款乾米製麵食能量值為每100克341至377千卡，進食1份約攝取200千卡，比1碗白飯的約260千卡為低，但食用2份則攝入約400千卡；而進食1份保鮮米綫更攝取285千卡，高於1碗白飯。對有指河粉脂肪含量高，檢測結果全部樣本每100克含0.2至1.5克，屬低脂食物，消委會指因坊間的濕河粉會在表面掃油，成致肥元兇。


消委會指食用米製麵食所攝入的能量亦取決於食用量，及所搭配的餸菜和湯底的糖和脂肪含量。

 

　　Bich Chi進口商指，標示差異是因出口版及內銷版配方不同，包裝資料未及時更新。

 

轉載自: 晴報

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