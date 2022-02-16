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17/02/2022

4285新症逾7000初陽 多10人病歿 習近平：抗疫壓倒一切

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　　【晴報專訊】確診數目日創新高，昨多4,285人確診，逾7,000人初陽，私營化驗所的處理能力備受考驗，不少初陽樣本未能及時送往衞生署覆檢。而最近2周新症中有9%人不足6歲，昨再多10名3至100歲患者離世。有專家料未來1周或有10萬人染疫，促採患者隔離分級制。

　　昨多4,285人確診，21宗屬輸入個案，初陽逾7,000宗，再創新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，約千宗個案經醫管局快速測試確診，其餘約3,200名確診者中，48人疑染Delta。張提及疫情升勢未止，對確診數字驚人感擔心。她透露，昨初陽個案有一定數量樣本仍未由私營化驗所送往衞生署覆檢，而本周一送抵的1,200個樣本仍未覆檢。華昇診斷中心董事長胡定旭回覆本報指，有依約將樣本送往覆檢。

促3歲以上盡快接種

　　昨增10宗死亡病例，醫管局總行政經理何婉霞指，除前晚深夜公布的3歲女童和100歲老婦外，尚有37歲男長期病患者離世，其餘死者均年逾70，包括1對97歲男女，絕大部分人無打針；另有16名年介45至91歲患者危殆。

　　何補充，前晚離世3歲女童家中尚有年幼成員，家人未受感染；女童本身無長期病，惟感染Omicron後，病情急轉直下。而近2周全港有9%患者不足6歲，17%患者不足17歲，促家長盡快讓3歲以上子女打疫苗。

　　醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全指，近2周有逾60孕婦感染，超過近2年總數，而孕婦若感染早產風險會高2倍，延長圍產期死亡率亦增一半，促她們盡快接種。

　　對候診病人需「露宿」，何婉霞直言絕不理想，感「好唔好意思」，惟公院隔離床位已9成滿，竹篙灣已住2,000人，正探討有否其他地方可用作等候區。為紓緩壓力，醫院非緊急服務大削4至5成，病房陪產昨起叫停，經院舍送院者若非新冠患者，會安排返回院舍觀察及由外展隊跟進。

專家倡盡快分級隔離

　　醫管局前行政總裁梁栢賢指，未來1周患者或大幅升至逾10萬人，促局方應盡快分級隔離，將隔離設施預僅留給未打針或家居環境差的高危人士。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，若與病毒共存，本港恐日增5萬人中招，倡港府盡快作網上分流，簡單評估快測陽性者應否到醫院。

　　對於在家等待多日至病徵已消失人士，應否再走入院流程，張竹君指衞生署、醫管局和食衞局正商討做法。

　　另昨多20間院舍爆疫。張竹君指因亞博館主要讓院舍長者檢疫，故爆疫的深水埗扶幼會則仁中心病童暫在中心地下原址隔離，不少人「已無乜病徵」。

　　香港醫學會今午起推居家抗疫支援信息站，市民可WhatsApp至6556 2436及6557 4435查詢醫學意見，熱綫1周7日、朝9晚8運作。

 

 

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轉載自: 晴報

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