昨增6116新症24死 第5波逾1.6萬染疫 當局促接回滯留醫院長者 院舍憂爆發

【晴報專訊】確診昨又再創新高，錄得6,116宗新症，初陽約6,300宗，並有24人死亡，大部分為無針長者，其中1名28歲產婦分娩後危殆需插喉。食衞局副局長徐德義指，第5波已有1.66萬宗感染，超越過去2年總和。



當公院爆煲之際，醫管局指有院舍拒接走滯留急症室的長者，促營運者要「大局為重」。惟有安老院舍反映，醫管局要求「已染疫、但無病徵」長者續留院舍，大量員工中招而人手短缺下，恐爆發更大感染。



本港昨多6,116宗新症，9宗屬輸入，當中35人疑染Delta；初陽約6,300宗，6,900人正居家檢疫。截至前日有3,800個初陽樣本仍未送往覆檢。徐德義指，上月至前日全港有1.66萬宗感染，超過之前2年總和，須確保真正有需要個案獲適切處理，故要調整患者出院安排。

大量病人在醫院外「露宿候診」，情況令人痛心。



本港再多24人離世，年介36至98歲，大部分無打針。醫管局總行政經理何婉霞指，由於呈報滯後，當中9名死者早於上周五至本周二離世，其中有36歲男死者本身有長期病，需人持續照顧；另逾10名患者危殆，年介28至97歲，當中28歲女子誕嬰後，病情轉差，需插喉搶救，現於深切治療部，嬰兒暫無問題；目前有60人病情嚴重。醫管局稱，第5波已致670名3歲以下兒童感染，當中1人仍危殆。



初陽6300宗 28歲女誕嬰後危殆



昨亦多19間院舍爆疫。但何婉霞指，有公院反映，有院舍將病人送往急症室後，即使院方判斷長者可出院，但院舍竟「拒收長者」，變相加重病床壓力，籲院舍營運者以「大局為重」。



安老服務協會主席陳志育指，目前逾百院舍中招，大批員工染疫，惟醫管局竟要求所有陽性而無病徵長者一律留院舍觀察，恐引發更大感染。他指有個案是3名長者出院後，當局始通知他們確診，但僅接回2名發燒長者，無病徵的1人留院舍，惟翌日他有高燒；另有院舍快測後揭數名長者初陽，醫院卻退回無病徵的1人，加上有長者出院後始揭病房有爆發，均令營運商憂心，「好多長者未打針，院舍有責任保障所有人安全。」據悉，醫管局今將與院舍商對策。



另醫管局員工陣綫主席陳國誠指，大量病人在伊院、博愛醫院外「露宿候診」，加上連日大雨，而明日氣溫將跌至11度，憂病人現低溫症。同時，5、6名護士及病人助理要照顧逾百病人，很多護理程序都做不到，同事「好痛心痛苦」。



醫護缺人 冀私營機構伸援手



消防處助理處長（救護）吳孝銘亦指，近日大量病人叫救護車送院，壓力大增，最長等3小時醫院仍未能收症，更有院外現7、8輛救護車長龍；因有43名救護員確診，每車當值人手要減至2人。何婉霞坦言，昨多151名醫護感染，且竹篙灣有2,100人入住，需更多醫護協助，冀私營機構可伸出援手，到社區隔離設施醫療站工作，又擔心未來數日氣溫下降，正與其他部門合作找室內候診場所。

何婉霞

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