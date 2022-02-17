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18/02/2022

8926伙 124萬元入場 新居屋下周五起申請

#新居屋 #驥華苑 #啟欣苑 #啟欣苑 #裕雅苑
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　　【晴報專訊】新一期居屋8,926伙將於下周五（25日）起至3月24日接受申請，數量創復售以來新高，包括「樓王」北角驥華苑、市區盤啟德啟欣苑等，以市價51折發售，入場費124萬元起，首期只需12.4萬起，月供不足5,000元，料最快今年第二季攪珠，第四季選樓。

　　今次提供的7個居屋屋苑包括「海景盤」北角驥華苑，屬單幢式僅提供248伙，折後樓王仍售531萬元，呎價逾1.1萬元；而入場費最便宜的市區盤啟德啟欣苑，最細單位面積為186呎，售124萬元，呎價為6,666元，部分單位可遠眺啟德碼頭海景；東涌裕雅苑則提供最多單位，達3,300伙，面積272呎至555呎，入場費為130萬元起。

 

北角驥華苑


　　另房委會將連同17伙彩禾苑及山麗苑、27伙房協沙田「綠怡雅苑」、將軍澳「翠嶺峰」、屯門「翠鳴臺」的取消買賣協議單位、39伙租者置其屋計劃回收單位、以及4500個白居二一併發售。截至去年11月，39個租置單位定價介乎約14萬至126萬元。

申請表明起網上供下載

　　因疫情關係，今次居屋申請期延長至4星期，市民明起可在房委會網站下載申請表，亦可下周五（25日）起樂富房委會客戶服務中心、各屋邨辦事處等索取申請表。

　　公屋聯會總幹事招國偉認為，因今次選址優越，部分更屬罕見樓盤，認為疫情應不影響市民上車意慾，料申請可達35萬宗。

 

轉載自: 晴報

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