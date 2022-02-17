稅務學會倡檢討稅制擴稅基 疫下紓困派$3000消費券

【晴報專訊】財政預算案下周三（23日）發表，香港稅務學會昨日稱，疫下不少商戶停業，應將資源集中用作支援相關受影響行業，同時派3,000元消費券紓民困。因應國際稅務環境變動，學會建議把握機會檢討稅制，包括擴闊稅基，以維持本港競爭力及長遠財政穩健。

香港稅務學會建議政府，派3,000元消費券紓民困。（受訪者提供）



多個團體先後建議派消費券，金額都比學會建議的3,000元為高。會長吳錦華解釋，由於第5波疫情再添經濟不肯定因素，疫情難言何時完結，目前應將資源留在更有用地方，如檢測包或醫療物資，以至幫助受影響行業，且因為商戶停業，市民收到消費券亦未必可用，若稍後情況有變，可考慮「加碼」。



集中資源支援受影響行業



經合組織正推動全球最低稅率，歐盟去年底將本港列入不合作稅收管轄區的灰名單，而港府已承諾年內修例回應。學會指，部分目前在港不必交稅的企業或須補交附加稅，意味影響本港競爭力，建議綜合考慮兩者的影響，並趁機檢討本港稅制。吳稱，去年賣地及印花稅收入好過預期，但坦言「唔係年年都咁好彩」，有必要擴闊稅基令財政更穩健。



理事曾詠雅指，當局長遠有必要檢討稅制，如因疫下部分經濟活動改網上進行，目前法例或未能清楚判斷相關利潤來源地，又提到研發開支扣稅已推行數年，應檢視成效及作調整。坊間早年對開徵銷售稅有強烈意見，曾認為政府可說明，因銷售稅只是擴大收入來源，參考外國經驗，可同步減少其他稅項以平衡整體結構，強調開徵任何新稅都要充分諮詢，避免突加重某部分市民負擔。