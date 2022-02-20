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21/02/2022

財政預算案啡色封面 周三公布 陳茂波預告支援中小企紓民困

#財政預算案 #陳茂波
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　　【晴報專訊】本港疫情持續升溫，經濟再受衝擊，新一份財政預算案將於本周三（23日）公布，財政司司長陳茂波預告，會為市民及中小企紓困，又透露預算案的封面顏色為啡色，寓意在「一國兩制」下，香港土壤必定能成就美好未來。

 

因應疫情，今年的財政預算案將首度以視像方式，在立法會會議發表。（陳茂波網誌）

　　陳茂波昨日在網誌表示，預算案的封面顏色為啡色，「泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可讓樹苗茁壯成長；樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂」，他堅信在一國兩制下香港這片土壤，一定可成就更美好未來。

「一國兩制下 土壤成就更美好未來」

　　他指，第5波疫情來勢凶猛，令原本開始處於復甦軌道的經濟，遇上突如期來的沉重壓力，令許多人陷入困難，與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，明言預算案會為市民及中小企紓困，同時要部署中長期的經濟發展，認為香港過去成功克服不少難關，「沒有解決不了的困難，必定有行得通的方法」。

　　社聯行政總裁蔡海偉表示，以往都不同意政府派錢，但近來經濟轉壞，基層市民生活艱苦，「希望財爺可較鬆手，派糖派多一些」，包括考慮重設「N無津貼」。澳洲會計師工會早前建議政府發放6000元電子消費券，及引入隔離檢疫開支扣稅。

 

消防處救護員會促當局，向前綫救護人員提供抗疫津貼。（資料圖片）


　　第5波疫情仍未見頂，政府早前推出第6輪防疫抗疫基金，向清潔、保安人員等提供津貼。消防處救護員會司庫林珈樂表示，今年至今累計有20名救護人員確診或初步確診，人手嚴重不足，救護員日均工作10多小時，認為政府應向前綫救護人員提供抗疫津貼，提升前綫人員的士氣及認同。

 

轉載自: 晴報

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