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22/02/2022

昨錄7533宗新症 疫苗通行證周四實施 如查身份證

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　　【晴報專訊】疫苗通行證（簡稱疫苗通）本周四（24日）起實施，12歲以上人士進入食肆、商場等表列處所均須接種最少1針。當局指街市、超市、商場等僅抽樣查核，市民毋須主動出示通行證，當局形容如「查身份證」，強調資料只作防疫用途，提醒盜用他人針卡屬違法，等同使用虛假文書。

 

進入超市毋須出示疫苗通行證，但執法人員有權要求市民提供證明。


　　疫苗通行證涵蓋23類表列處所，周四起截至4月29日為首階段，市民進入食肆及會址均需主動出示疫苗通或豁免書，讓處所負責人以驗證程式掃描，例如「安心出行」、「智方便」或「醫健通」；而商場、超市等則會被動查核，市民毋須出示疫苗通，但當執法人員抽查時，有權要求市民提供證明；至於進入酒店或賓館，現階段毋須出示疫苗通，但如進入酒店內的餐廳或表列處所則需出示。至於室外的公眾娛樂場所、體育處所，包括主題公園，處所負責人毋須掃描二維碼，只需目視針卡或豁免書。

掃針卡有特殊聲響分辨

　　副政府資訊科技總監黃志光指，市民掃描針卡二維碼後會有特殊聲響，以供處所分辨有針卡及豁免證明人士，亦已更新安心出行，加入「返回上一個場所」功能。

　　食衞局副秘書長（衞生）蔡傑銘說，市民經商場回家、工作、使用政府服務、醫療診所及外賣，屬合理辯解可獲豁免，相信執法人員有足夠經驗處理，不會刻意出告票，但若「你在商場行來行去，或連外賣食品都無，好難相信是直接回家或返工」，強調疫苗通如同查身份證，認為並不複雜，「看不到有好嚴重困難會誤墮法網」，重申計劃是鼓勵打針；對措施會否有助達到9成接種率，他指政府望愈快達到愈好，但未有時間表，亦不希望要靠執法來推動，冀市民為保障自己、家人及社會而接種。

　　學校方面，教育局副秘書長杜永恒稱，幼稚園、中小學、補習社等，周四起相關教學人員、職員及到訪人士，均需最少打1針，至4月21日至少打2針。對於會否擴大至12歲以下小童，蔡傑銘指需視乎疫情，現階段在6月30日前只適用於12歲以上人士，但不排除日後將12歲以下納入計劃。

盜用他人針卡違法


　　對於私隱保障，黃志光稱處所的掃描器會保留資料31日，市民的姓名及個人資料會加密及遮蓋處理，若衞生防護中心需進行流行病學追蹤時，需由中心提供一次性密碼才能上載記錄，由中心實名核查。被問及資料會否被用作執法用途，他強調是用於防疫工作。食環署副署長黃淑嫻強調，盜用他人電子針卡等同使用虛假文書，而借用針卡則要視乎具體情況是蓄意抑或遭盜用。按現時刑事行條例，使用虛假文書可被判監禁3年。

 

黃志光指市民掃描針卡二維碼後，會有特殊聲響供處所分辨。

 

 

 

 

 

下一頁　豁免接種門檻收緊 孕婦或哺乳期也要打

轉載自: 晴報

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