下月全民強檢3次+自行快檢 按出生年份預約 隔離設施增至5.8萬

【晴報專訊】第5波疫情至今錄逾5.3萬確診，為過去兩年總和的4倍，特首林鄭月娥宣布，已向中央尋求支援，派出採樣員、化驗員及施工團隊，下月進行全民强制檢測3次，每次逾700萬人將按出生年份預約檢測，惟強調不會禁足及封城，但將增社區隔離設施至約5.8萬單位，包括落馬洲河套等5幅新覓地皮，承認今次強檢費用龐大。

全港各區將設100多個檢測中心



林鄭月娥表示，第5波疫情累計53,943宗確診，已超越港府應對能力，故要尋求中央支援，將在下月全民重複進行3次強檢，每人按出生年份重複做3次，設預約登記，並有關愛安排容許市民帶兩名長者或小童一同檢測。



不禁足封城 准帶兩長者或小童



在3次檢測期間空窗期會派發快速檢測包及KN95口罩供市民每日使用，「相隔7日就7包（檢測包），5日就5包」，日均檢測量達100萬次，各區將共設100多個檢測中心，24小時運作提供檢測結果。如不強檢有懲罰機制，按現時599J法例，未遵從強檢可處定額罰款1萬元。對全民強檢可否控制疫情，林鄭坦言難預測，但要好好利用未來2至3個月關鍵期。

林鄭月娥



她承認，現時社區隔離設施嚴重不足，估計共3萬名患者正在家等候入院或隔離，本周內會將相關設施由5,000個增至1.2萬個，包括3座未入伙公屋，至下月再增酒店房及啟德郵輪碼頭隔離設施至1.6萬個；另由內地施工團隊於竹篙灣二期及啟德郵輪碼頭毗鄰土地興建的隔離設施，數月內亦可提供1萬個，並已覓得5幅新地皮，包括落馬洲河套區等，提供2萬個單位，河套區更建設臨時醫院。



而另4個「方艙醫院」，分別位於青衣、前新田購物城、元朗潭尾及洪水橋，新華社指料提供1.4萬至1.7萬個單位，其中青衣方艙醫院最快開工後約一周率先啟用。恒地及新地指，昨已無償向政府移交相關土地；新地更在元朗、觀塘及北區，設3個社區接種中心。



林鄭又指，目前體育場館已耗盡，已要求各部門使用轄下處所作公務員隔離之用，大學、港鐵等亦會安排合適設施及宿舍隔離確診者。她強調，中央並無指示要求封城處理全民強檢。



她承認，全民檢測費用龐大，但暫未有具體數字，已要求財政司司長預留款項，且涉大量人力物力，故已尋求中央提供採樣員及化驗員，「如無足夠實驗室，就要拿去內地化驗」。



不涉私隱 樣本送內地或緊急法處理



對此舉會否涉私隱問題，她強調，樣本無個人資料，只有編號及樣本瓶會送至內地，需在港進行配對才能辨認個人資料。至於會否違反將人體細胞送內地涉及的法例問題，她說︰「打仗時無理由再講程序，不能因有法例制肘，而不做應該做的事」，指有需要時會以緊急法處理。

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