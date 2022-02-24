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25/02/2022

第5波染疫破6萬 增67死新高 9歲長期病童不治

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　　【晴報專訊】第5波破6萬宗確診，病毒更可1人傳3.3人。昨新增8,798人感染，呈報個案逾1.7萬宗，多67人病逝，同創新高。醫管局指有染疫9歲男童昨在家中昏迷後送院死亡，他有遺傳病，昨晨送院時已無心跳，為2周內第4名夭折兒童。另有4歲男童前晚發燒抽筋，幸送院後穩定。

　　天水圍醫院300病床明起專收新冠患者。有專家推算，下月中旬本港料近百萬人感染。另再有高官家人感染，公務員事務局局長聶德權妻子確診。

　　食衞局副局長徐德義指，截至前日第5波個案已破6萬宗，按港大推算，本月中病毒繁殖率為3.3，即1人可感染3.3人，蔓延趨勢未停。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨錄8,798宗新症，單日呈報激增至17,269宗。爆疫院舍則增至360間，當中逾37間有10人以上感染。

昨錄8798新症 病毒可1傳3.3人

　　醫管局總行政經理劉家獻指，昨多50人死亡，連同17宗早前未公布個案，共67名死者，年介52至97歲，僅8人有接種史，較年輕患者均有長期病患；另有33人危殆，49人嚴重。

　　昨晨有9歲男童離世，劉指他患肌肉遺傳病，因在家昏迷，由救護車送住聯合醫院急症室時情況極差，無心跳且「抖唔到氣」，調撥兒科醫生搶救及做心外壓後，男童昨晨7時7分不治；男童無打針，檢測呈陽性，但他生前無嘔吐、肚瀉或上呼吸道病徵，父母透露他僅晚餐時胃口不好及「有啲攰」；因他短時間離世，交由死因裁判官研訊。另有4歲男童前晚發燒抽筋，家人為他做快測陽性，送往仁濟醫院後情況穩定。院方已取樣再檢測，而男童亦無打針。

　　醫管局前行政總裁梁柏賢推算，社區有逾20萬人感染，下月中旬實際感染者逼近100萬，且因隔離設施嚴重不足，已過全民檢測黃金時間。

陽性後7日快測陰性 醫護可復工

　　城大生物醫學系助理教授阮相宇團隊則分析歐洲8國數據，發現溫暖潮濕環境，患者死亡率更低，如發病首數日處攝20度以上，相對濕度達89%的環境，較濕度62%的情況，死亡率減31%，建議患者可用暖風機及加濕器，增室內溫暖濕潤空氣自保。

　　而公院人手緊張續加劇，醫管局昨公布累計1,668人確診。劉家獻承認，已要求確診醫護在採樣陽性後7日，若快測陰性可通知主管復工；若屬密切接觸者，向主管報告後7日快測陰性可再上班。劉指做法獲衞生署同意，且絕大部分人感染7日後已無活病毒，加上98%員工有打針，已權衡風險。

　　由明日起，天水圍醫院300張病床將專改新冠患者，但專科門診和急症室將繼續收普通病人，將設不同通道避免交叉感染。而伊院和廣華醫院爆煲，醫管局促穩定病人勿赴兩院急症室。劉促無病徵或輕症病人到9間指定診所求醫。

 

發展局局長黃偉綸昨表示，除元朗、青衣及落馬洲河套區外，將有其他合適點建「方艙醫院」及社區隔離設施。


　　另作為防疫領軍要員的公務員事務局局長聶德權的妻子昨確診；聶暫陰性，會居家檢疫14日；環境局常任秘書長兼環保署署長謝小華的司機亦中招。翻查資料，3日內已有7名高官或其家人及直屬同事中招。

 

聶德權會居家檢疫14日（資料圖片）

 

  

下一頁　實際患者數目 梁卓偉指或多10倍

轉載自: 晴報

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