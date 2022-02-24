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25/02/2022

旺角尖沙咀光污染重災 平均亮度超國際標準9倍

#光污染 #旺角 #尖沙咀
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　　【晴報專訊】香港有東方之珠美譽，惟光污染問題嚴重，有研究發現，旺角和尖沙咀的光度測量，平均亮度為國際標準約9倍，雖然環境局於2016年推出戶外燈光約章，以自願形式設定熄燈時間，但光污染投訴卻不跌反升，有環團質疑當局採取相關措施的成效。

 

有研究指，旺角西洋菜街、尖沙咀樂道及漢口道一帶的光度，是國際標準約8.9倍。（資料圖片）


　　綠惜地球高級項目主任劉兆朗昨日於「世界生態城市高峰會」上報告香港的光污染問題，他指綠惜地球早前夥科大及一間工程顧問公司合作研究，在2018至2020年到旺角西洋菜街、尖沙咀樂道及漢口道一帶進行光度測量，發現平均亮度（勒克斯（lux））分別為223 lux及124 lux，是國際照明委員會（CIE）標準約25 lux的8.9倍。

環團質疑戶外燈光約章成效

　　綠惜地球發現近年本港光污染源有更多變化，包括LED屏幕、招牌和廣告牌等，較傳統的霓虹燈或光管更亮更閃、且面積更大，居民更受影響。

　　即使環境局於2016年推出戶外燈光約章，以自願形式設定熄燈時間，但光污染投訴不跌反升，該會分析環保署數據，光污染投訴由2011年的234宗升至2020年的373宗，增加近59%，質疑當局措施的成效。

　　環境局指出，去年光滋擾投訴已下跌約5%，且每年約４成投訴是與安全、保安及運作用途的燈光裝置有關，即不屬《戶外燈光約章》範圍。當局會繼續推廣有關約章並透過現行機制處理有關投訴。

　　劉兆朗指，香港光污染問題嚴重，但政府從未量化問題，以致無法掌握其嚴重性及影響人數。該會的研究團隊正收集本港更多地區的光度數據，料明年可建立量化評估方法，向政府提供制定光污染評估標準，及供商業機構依從，以平衡商業宣傳和居民利益。

 

轉載自: 晴報

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