增2.6萬宗110亡再破紀錄 殮房爆滿遺體放急症室 家屬須隔離難領回

【晴報專訊】第5波疫情升勢未遏止，2個月內感染逾15.8萬人。昨再破記錄單日有逾2.6萬人確診，連同滯後個案更有多110人去世，僅約1成多死者有打疫苗，有六旬翁因長期病，打3針亦不幸離世。



衞生防護中心及醫管局承認，逾4,000個殮房位近飽和，3大公眾殮房9成滿，部分遺體被迫放在急症室和走廊，促家屬盡快領回。有殯儀業界指因家屬亦須隔離，難及時備妥先人文件成樽頸。



本港多26,026人感染，7宗屬輸入。單日多83人死亡，涉53男16女，年介19至100歲，當中77人年逾65歲；年輕死者多有長期病，如19歲死者居殘疾院舍，46歲女死者患癌正化療。另有27人在上周三至上周五離世，包括1名104歲人瑞，為歷來最高齡死者；第5波已造成514人死亡，疫下累計719人離世。



大部分死者均無打針



傳染病處首席醫生歐家榮指，第5波總個案突破15.8萬宗，當中空少引發的Omicron BA.1傳播已截斷，Delta佔零星感染，巴籍婦傳播的Omicron BA.2成主流。他指，連日個案逐步由1萬升至逾2萬宗，非常擔憂，疫情仍處升軌。

第5波破15.8萬宗，單日個案逐步由1萬升至逾2萬宗，疫情仍處升軌。圖為沙田禾輋邨民和樓昨圍封。



醫管局總行政經理劉家獻指，昨離世者中7人已打1針，5人打2針，1人打了3針，惟情況非意味疫苗無用，強調打3針的67歲男死者在去年11月接種，他患乙型肝炎及晚期腎衰竭，體質較弱；連同滯後個案，110名死者中高達91人無打針。



對伊院及廣華醫院出現遺體堆滿走廊和急症室，明愛醫院需在室外帳篷暫存遺體等震撼景象，劉指天寒及確診者大增，令死者急增，部分人因到急症室時已垂危或心臟停頓，按現行法規需轉送公眾殮房解剖，惟運送過程滯後，令遺體疊滿公院。他坦言公院約3,000個殮房位近飽和，已與衞生署及食環署等商討應變方案，促死者家屬及殯儀業界盡快領走遺體。



歐補充，衞生署轄下3間公眾殮房儲存遺體容量在疫下增至1,350個，近1周用量趨升，已逾9成滿。



裕祥殯儀負責人陳檵垣指，全港百多個火化位未飽和，惟不少死者家屬須隔離，難及時準備先人文件，「行政程序處樽頸，如醫院要花3個工作天準備死亡證等文件，不少家屬不願在醫院出殯，要疫下安排後事等，都令流程滯後。」陳指昨晚收到九龍殯儀館通知，為保障員工不收新冠患者遺體，而世界殯儀館因早前有員工中招，故暫停出租禮堂1個月，暫時仍能預約4月檔期。



有殯儀館拒收患者遺體



香港殯儀業商會永遠會長吳耀棠指，涉傳染病遺體一向可封棺處理，推測九龍殯儀館或涉人手問題，而業界亦風聞有殯儀館擬3月起不出租禮堂，是否新冠患者均不受理以減風險。



護協主席源志敏建議，在醫院外加建貨櫃作為臨時停屍間，且可將遺體移送到有空位的公院殮房。政府專家顧問袁國勇預計第5波將持續兩個月，待天氣回暖才有望扭轉，市民現應小心但勿恐慌。

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