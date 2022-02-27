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28/02/2022

立法暫緩追租 阻骨牌式倒閉 政府墊支靠舖租維生長者業主

#追租 #長者業主 #租金墊支
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　　【晴報專訊】政府將立法禁止業主向指定行業的租戶追租，財政司司長陳茂波透露，將向靠收租維生的單個商舖長者業主，提供最多3個月租金的墊支安排，上限10萬元，望設暫緩期免出現骨牌式倒閉潮。特首林鄭月娥亦促請各地產商，減免受影響租戶的租金負擔。

 

陳茂波昨日在網誌指出，第5波疫情令部分經濟環節陷入「休克式打擊」。（資料圖片）


　　陳茂波昨日在網誌形容，第5波疫情令部分經濟環節陷入「休克式打擊」，過去一再呼籲大地產商及大業主，考慮減租或調整租金，惟反應未如人意，遂決定立法設暫緩追討安排，包括如有長者以個人名義持有單個商舖收租，且賴以維生，將提供最多相等於3個月租金的墊支安排，上限10萬元；受影響物業可順延交差餉；業主如因而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，業主可暫緩向銀行還款。

　　他指，部分人或顧慮措施影響商業社會的運作或合約精神，但強調在英、澳及新加坡等地亦曾有類似舉措，今次安排只維持3個月，形容是迫不得已。

林鄭籲地產商減租

　　另外，特首林鄭月娥亦在社交專頁表示，一些被關閉的處所如健身中心、美容院等，須承受逾3個月無法營業的壓力，其損失難單以政府的「防疫抗疫基金」彌補，因此極需要業主提供租金寬免，她樂見其中一家地產商日前宣布對其全資擁有的商場，受疫情影響租戶提供支援，包括於關閉期間提供全額租金寬免，呼籲各地產商減免受影響租戶的租金負擔。

 

轉載自: 晴報

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