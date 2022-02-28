單日個案首破3萬 市面搶糧貨 學校最遲3.17放暑假

【晴報專訊】特首林鄭月娥上周初宣布學生將提早放「暑假」後，教育局近一周後終公布調整假期安排，全港學校最早可下周一（7日）起，或不遲於本月3月17日放「暑假」，直到復活節假期後恢復面授；中學文憑試則目標如期4月22日開考，考生須快測陰性，但不排除延後或取消；中學派位及小五呈分試則順延。局長楊潤雄否認太遲公布，又指新學期依舊9月1日開學，有信心學校可解決行政問題。

教育局重申暫無計劃將接種疫苗列為上學條件（資料圖片）

楊潤雄指，與業界溝通後交代安排，決定將3月到4月的上課日調到7、8月，即學校最早可在下周一放假，但各校校程不同，會容許不遲於本月17日放假，期間學校可維持假期運作模式，即減少在校教職員，直至復活節假期結束，然後一直上課至8月12日，視乎情況可提早8月2日結束學期。DSE則目標4月如期開考，但考期會壓縮（見另稿），今年考場防疫措施亦會加強，考評局會提供快速檢測包予考生及考務人員每日檢測，要陰性才可到試場。楊潤雄指，中學要待DSE核心科考完才恢復面授，視乎疫情可能會順延或取消考試，最遲4月初會再作決定。

考評局會提供快速檢測包予DSE考生每日檢測（資料圖片）



新學年維持9.1開學



新學期如期9月1日開始，對為何不能順延開學，讓學校有更多時間準備新學期，楊解釋，做法等同無提早放暑假及維持上課日數，認為若容許「3月上多幾日堂，8月早少少放假」，學校已有足夠時間處理行政工作，又重申暫無計劃將接種疫苗列為上學條件。早前有學校關注中一派位等安排，楊潤雄指，派位日程表亦會調整，自行分配學位正取生通知日延至5月4日，7月底公布派位結果（詳見表），相信學校8月可繼續考分班試；另小五下學期呈分試成績資料遞交日期亦順延至8月，讓學校與學生都有更多時間準備。



提供防疫津貼共逾6200萬



另為支援學校準備恢復面授，局方會再撥款逾6,200萬元為學校提供防疫特別津貼，每校視乎類型及學生人數，可獲發放1.5萬至3.75萬元津貼，特殊學校宿舍部亦可獲4.5萬元至7.5萬元，以便添置物資或購服務，以及支付與學生接種疫苗安排相關開支。



教聯會歡迎當局調整假期安排，但指少不免影響學校行政，促政府盡快制定更具體指引，列明如何處理各項人事聘任、招標合約等情況，並彈性處理基本法測試及基準試要求，以免影響準教師入職，且要盡快更新學校防疫指引，讓學校有所依循。中學校長會主席連鎮邦指，會配合教育局措施，指當局已有聽取學校意見提供彈性，又認為雖然本學年與新學年只相隔約2星期，學校和家長仍有時間準備，形容是非常時期的平衡方案。

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