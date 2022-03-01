全民強檢或有限度禁足 傳3.17後推 搶購潮下超市縮短營業

【晴報專訊】第5波疫情累計破22萬人染疫，有消息指當局擬在3月17日後全民強檢，期間有限度禁足，政務司司長李家超昨強調正細化方案，有決定時會預早通知，籲市民現階段毋須作太多猜測或不必要動作。惟連日來已掀起搶購潮，在物流人手不足下，多間連鎖超市包括百佳、惠康、一田等部分分店需縮短營業時間，網上超市亦急截單，配送服務延遲或暫停。物流業料「有貨無人送」情況將持續2個月。

禁足令傳言連日來掀起搶購潮，不少超市貨架空空如也。



今波疫情已有225,746人染疫，衛生防護中心預料，若以此趨勢續升，相信在1周內有20萬人染疫。有消息指，政府計劃在3月17日以後推全民強檢，壓縮至9日內完成3次檢測，即3日1檢，並設有限度禁足，期間股巿不會停止。



擬9日內完成3次檢測



政務司司長李家超昨無回應何時全民檢測，指當局正細化方案，明白市民很想及早知道細節，有決定後盡早公布，籲現階段毋須作太多猜測，或做太多不必要動作，強調目前香港有充足物資存量。勞福局局長羅致光亦稱，「禁足」不等於所有人不能外出；創科局長薛永恒籲市民聽到任何消息時，應「等一等、諗一諗」，又形容部分消息是「無乜可能」。政府昨晚再發稿籲市民不要被別有用心的人散播謠傳誤導作非理性行為，市民毋須恐慌，搶購和囤積物資，強調會照顧市民食物、必需品等需要，並兼顧金融業。

李家超

對多名專家倡高峰期後才做全民檢測，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，無科學證據顯示「早做定遲做好」，但推行須考慮檢測能力、隔離設施及治療設施容量。



證監會稱，禁足時有信心容許持牌機構及市場正常營運。港交所指目標是保持市場正常運作。



惟禁足消息掀搶購潮，不單令部分零售店指「補唔切貨」，亦因各行各業中招人數不計其數，連鎖店都相繼暫停或縮短部分分店營業時間，繼萬寧53間分店停業後，百佳超市昨宣布11間分店提早於下午3時關門；惠康7間分店亦將提前至下午5時關門；AEON明起百貨及超市縮短營業時間，至晚上8時半及9時。



物流員工染疫 有貨無人送



除實體店外，超市網店送貨限額亦超出上限，AEON已暫停網上超市服務，百佳、HKTVmall、屈臣氏亦會延遲送貨。領展指，旗下鮮活街市個別商戶，因員工確診或貨品供應短暫受影響，要停業或調整營業時間。



批發商、九龍城街市商販松記凍肉陳先生指，近日零售商取貨量增2至3倍，但運輸業因多人確診，影響物流，來貨供應不穩，現剩不足1周貨量。他指，即使全民檢測期間，街市仍會開業，「難道要月薪過百萬的金融人食9日杯麵？」



人民超市負責人羅先生舉例指，供應商車隊原有10架車送貨，惟現僅剩4人上班，昨原定貨物最遲周五送到，現延至下周二「都未必有」，直言超市4分店共30%員工確診，不排除要停業，坦言即時全民強檢准營業，亦無人手開工。物流公司Zeek聯合創辦人及策略總監范俊彥稱，業界現面臨大挑戰，出現「有貨無人送」情況，供應商及超市出貨及收貨都成問題，消費者收貨期亦延遲。以其公司為例，有20%至30%司機及配送員因確診、成為密切接觸者或擔心疫情而流失，料將持續2個月。

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