須識廣東話 月薪3.1萬元合約期3月 院舍聘內地護理員鬆綁

【晴報專訊】院舍爆疫嚴重，勞工處昨日允許業界直接聘用內地護理員。勞福局局長羅致光指，社署聘用的千名內地照顧員，月薪連津貼可達3.1萬元，「唯一要求便是識廣東話」；首批照顧員料在2、3日抵港。有工會質疑署方高薪請外勞也不在本地請人；但有僱主指亞博館出5萬元高薪亦請不到本地人，各界要考慮現實。

勞工處指，即日起有時限放寬護理業界聘用外勞規定，為期3個月，至531日為止。



勞工處指，即日起有時限放寬護理業界聘用外勞規定，為期3個月，至5月31日為止，僱主（包括津助院舍）可按需求彈性請外勞；同期暫緩諮詢勞顧會安排。



社署擬同期聘用1,000名內地臨時合約照顧員，於社區隔離設施及院舍內照顧染疫長者、殘疾人及幼兒。



羅致光指，全港1,000多間院舍有一半已爆疫，不少院舍「全員感染」，資助及私營院舍本有四分一空缺率，疫下人手更不足。他指，社署請人無特定學歷或經驗要求，唯一要求是「識講廣東話」，月薪連津貼可達3.1萬元，相信2、3日內會有首批「救兵」抵港，會先做3日訓練，學習餵食等技巧。



亞博館5萬月薪聘護理仍缺人手



社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發質疑，僱員再培訓局每年訓練逾千名照顧員，惟因業界薪酬低、要求高，導致很多人無入行，「出到3萬元肯定好多本地人做」。他指，本地津助院舍照顧員即使有10年資歷，月薪平均僅2萬元。他憂日後請外勞「中門大開」，本地人競爭力更弱，有現職員工萌生「返鄉下」再申請做外勞想法。



安老服務協會主席陳志育指，內地「救兵」來港救命，再苛求資歷是不切實際，「亞博館請人已不求經驗，出5萬月薪也請不到本地照顧員，各方要貼地看現實。」他指出，全港6萬院友即使僅1%人感染，社署已難以兼顧，若未來2周仍無內地人員支援，「慘況是外界想像不到的」。