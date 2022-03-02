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03/03/2022

全民強檢擬延至月底推 限時外出購物 分流居家隔離

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　　【晴報專訊】全民檢測傳聞滿天飛，最新消息指考慮到專家意見，將延到本月26日至4月3日推行「3日1檢」，並將有限度禁足4日，期間限時外出購物。特首林鄭月娥昨明言，難將全數確診個案送往隔離設施，會按優次有序分流居家隔離，強調一定不會完全禁足及封城，全民檢測將堅持4原則，包括做得徹底、快速、有序及有效，又籲市民對謠言保持警覺。

 

消息指全民強檢未有最終定案，港府需諮詢中央衞生當局意見後才拍板。


　　有消息指因考慮到專家意見，認為在疫情回落時全民檢測較有效，當局考慮方案之一是3月26日至4月3日實行，9日內3次檢測，即3日1檢，首測陽性個案傾向全隔離，若隔離設施爆滿，會按風險分流居家隔離，包括患者家中是否「有房有廁所」。每次檢測後會派快測包、KN95口罩及醫療指引。


研首個檢測周期禁足4日

　　消息稱，全民檢測期間須減少街上人流，初步擬首個檢測周期要配合4日禁足，期間考慮到部分家庭環境無法煮食，會設外出購物時限，讓市民買食物、藥物及基本生活所需，第5日起即可解禁。因初步選定的禁足期，首兩日為周六周日，消息說望市民視為一個「較長時間的打風日子」。

　　另消息指，禁足亦有豁免安排，包括提供必要服務的人員，如抗疫人員、紀律部隊、協助強檢的公務員等。對會否分區進行，消息表示目前未有最終定案，強調整個全民檢測是一環扣一環，所有因素都通盤考慮。據悉，港府需諮詢中央衛生當局意見後，才作最後拍板，倘內地當局認為應愈早做愈好，或禁足期應更長，不排除會有修訂。

會否分區進行 暫未定案

　　特首林鄭月娥昨回應全民檢測，指社會對某些「用字」有遐想，強調香港是24小時運作國際金融中心，需按香港實際情況制定策略，重申一定不會實施整個城市的禁足及封鎖，即使限制外出活動，都會照顧到市民日常生活，提前給予足夠資訊，籲毋須過於擔心。

　　她續指，全民檢測有4個原則，包括做得徹底、做得快速、有序及有效，若檢測結果需時5至6日，則與原意不一，現獲內地支援，尤其是深圳化驗室；而隔離設施亦是最重要配套，明白最理想做法是將所有確診者及密切接觸者移至隔離設施，「但都要講現實」，以目前每日數以萬計的新增確診數字，是無可能做到，故政府須作調整及諮詢衛生專家意見，當局會按優次有序分流處理。

　　另政府重啟跨境鐵路貨運，首批逾50噸由深圳運抵本港的內地抗疫物資昨已抵達，包括保護衣、口罩、快速檢測劑等。林鄭說，本港物資充裕，籲市民毋須搶購物資，應以平靜心態抗疫，勿聽信坊間傳聞或謠言。對蘭桂坊集團主席盛智文致函指當局應給予市民明確訊息，結束這場噩夢，林鄭回應指完全明白其擔心及焦慮，強調會做好資訊發放工作。

 

下一頁　專家指現階段不宜 譚耀宗倡疫情緩和才檢測

轉載自: 晴報

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