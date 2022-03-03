搶購潮未停網店退單 超市補貨慢 運輸業缺人積壓逾10日貨件

【晴報專訊】第5波疫情至今破33萬人染疫，全民檢測詳情未定，市面搶購潮仍不絕，商家補貨不及。政府稱已從陸、海及鐵路維持貨品供應；各類食品供應商亦指貨源充足，籲市民勿再搶購。惟百佳、惠康等超市網購均顯示送貨配額已滿，HKTVmall更要取消部已分付款訂單。運輸業透露，本港積壓貨件量已逾10日，惟司機及派送員確診致無人派送，料陸續有商家退單。



各區超市貨架連日來仍空空如也，超市因人手短缺，部分補貨送抵後亦無職員上架。本報昨午到惠康、Market Place by Jasons、百佳、HKTVmall及士多網站，實測送貨上門情況，發現惠康、Market Place by Jasons、百佳均顯示送貨配額已滿，未能提供服務；HKTVmall的上門送貨服務更無日子可選，但可在自取點自提，最快要下周三（9日）；士多昨落單，最快本月25日才送貨，即足足要等22日。

不少超市人手短缺，部分貨品送抵後亦無職員上架。



HKTVmall昨發公告指，正面對前所未有的營運壓力，前線人手短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，以及尚待公布的全民檢測、停市停工及禁足安排等無法控制因素，預期已付款的訂單或被取消。

HKTVmall指已付款的訂單或被取消



「貨櫃入到香港都無人運作」



淘寶亦發公告指因本港疫情嚴峻，包裹會延遲2至3日出庫，到達港口後要等候消毒，需延遲2至3日，即意味最少延遲4至6日。順豐昨宣布，部分地區要暫停或提供有限度上門服務。另近日網傳百佳尋找食材供應商作一次性合作，可於百多間超市上架，百佳昨發聲明澄清為虛假流言。



香港速遞業協會會長吳江坦言，現時「貨櫃入到香港都無人運作」，估計目前積壓貨件量超過10日，透露業界昨開會商討對策，形容已爆煲，恐陸續有商家退單或取消訂單，促政府盡快公布全民檢測詳情。



政府昨公布，前日內地進口的冰鮮豬肉貨量約100公噸，為平日的1.9倍；冰鮮家禽貨量升至逾16萬隻，增超過80%；過去一星期雞蛋平均每日供應共400萬隻；食米庫存足夠市民食用1個月。



上水屠房已關閉近一周，華潤五豐派將38名內地屠宰人員來港支援，香港豬肉行總商會理事長許偉堅說，估計最快下周三重開。



存貨足 籲市民理智購物

佳寶食品超級市場老闆林曉毅說，近日生意增1倍，目前至少有3個月存貨，只礙於職員減少30%，加上物流無法應付，故補貨需時，籲市民理智購物。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良亦稱，本周午餐肉、豆豉鯪魚等罐頭銷量升3至5倍，本月將有數百萬罐供港，加上原有的2至3個月存貨，供應充裕。香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎指，現存貨足夠供應2星期，相信只是零售商補貨不及。



運房局局長陳帆表示，已與超市溝通，確保貨源充足及調配上架及配送，又預告計劃在機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場，內地跨境司機直接運貨到場，再與本港司機交班，過程中兩地人員不會接觸，重申會考慮市民生活需要。





下一頁 海嘯式搶藥 必理痛「清零」 市民改求診私醫取藥