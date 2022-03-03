  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

04/03/2022

搶購潮未停網店退單 超市補貨慢 運輸業缺人積壓逾10日貨件

#病床 #必理痛 #私院 #袁國勇 #搶購潮 #肺炎疫情 #公院 #HKTVmall #網店 #屯馬線 #港鐵 #全民檢測 #公共交通 #囚犯 #監獄
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】第5波疫情至今破33萬人染疫，全民檢測詳情未定，市面搶購潮仍不絕，商家補貨不及。政府稱已從陸、海及鐵路維持貨品供應；各類食品供應商亦指貨源充足，籲市民勿再搶購。惟百佳、惠康等超市網購均顯示送貨配額已滿，HKTVmall更要取消部已分付款訂單。運輸業透露，本港積壓貨件量已逾10日，惟司機及派送員確診致無人派送，料陸續有商家退單。

　　各區超市貨架連日來仍空空如也，超市因人手短缺，部分補貨送抵後亦無職員上架。本報昨午到惠康、Market Place by Jasons、百佳、HKTVmall及士多網站，實測送貨上門情況，發現惠康、Market Place by Jasons、百佳均顯示送貨配額已滿，未能提供服務；HKTVmall的上門送貨服務更無日子可選，但可在自取點自提，最快要下周三（9日）；士多昨落單，最快本月25日才送貨，即足足要等22日。

 

不少超市人手短缺，部分貨品送抵後亦無職員上架。


　　HKTVmall昨發公告指，正面對前所未有的營運壓力，前線人手短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，以及尚待公布的全民檢測、停市停工及禁足安排等無法控制因素，預期已付款的訂單或被取消。

 

HKTVmall指已付款的訂單或被取消


「貨櫃入到香港都無人運作」

　　淘寶亦發公告指因本港疫情嚴峻，包裹會延遲2至3日出庫，到達港口後要等候消毒，需延遲2至3日，即意味最少延遲4至6日。順豐昨宣布，部分地區要暫停或提供有限度上門服務。另近日網傳百佳尋找食材供應商作一次性合作，可於百多間超市上架，百佳昨發聲明澄清為虛假流言。

　　香港速遞業協會會長吳江坦言，現時「貨櫃入到香港都無人運作」，估計目前積壓貨件量超過10日，透露業界昨開會商討對策，形容已爆煲，恐陸續有商家退單或取消訂單，促政府盡快公布全民檢測詳情。

　　政府昨公布，前日內地進口的冰鮮豬肉貨量約100公噸，為平日的1.9倍；冰鮮家禽貨量升至逾16萬隻，增超過80%；過去一星期雞蛋平均每日供應共400萬隻；食米庫存足夠市民食用1個月。

　　上水屠房已關閉近一周，華潤五豐派將38名內地屠宰人員來港支援，香港豬肉行總商會理事長許偉堅說，估計最快下周三重開。

存貨足 籲市民理智購物

　　佳寶食品超級市場老闆林曉毅說，近日生意增1倍，目前至少有3個月存貨，只礙於職員減少30%，加上物流無法應付，故補貨需時，籲市民理智購物。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良亦稱，本周午餐肉、豆豉鯪魚等罐頭銷量升3至5倍，本月將有數百萬罐供港，加上原有的2至3個月存貨，供應充裕。香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎指，現存貨足夠供應2星期，相信只是零售商補貨不及。

　　運房局局長陳帆表示，已與超市溝通，確保貨源充足及調配上架及配送，又預告計劃在機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場，內地跨境司機直接運貨到場，再與本港司機交班，過程中兩地人員不會接觸，重申會考慮市民生活需要。

 

下一頁　海嘯式搶藥 必理痛「清零」 市民改求診私醫取藥

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#病床 #必理痛 #私院 #袁國勇 #搶購潮 #肺炎疫情 #公院 #HKTVmall #網店 #屯馬線 #港鐵 #全民檢測 #公共交通 #囚犯 #監獄

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk