單日3萬宗仍嚴峻 4人未入院已亡 隔離設施僅4成滿

【晴報專訊】本港昨錄逾3.1萬人中招，第5波累計逾45萬人染疫。衛生防護中心指確診數字跌或屬周末效應，加上大量市民用快測，強調疫情仍嚴峻；連同滯後個案多233人離世，惟4名患者未入院已去世。而快測呈報平台推出無期，當局指已到最後測試，但青衣方艙醫院等1.6萬個隔離位入住率僅4成，消防處推專線，促檢測陽性者申報以安排送往隔離。



本港昨多31,008人確診，2宗屬輸入，第5波累計458,986人染疫。另單日多153名患者離世，另有4宗殮房呈報及76宗滯後個案，死者年介24至105歲，最少114人無打針，140人年逾65歲，97人住院舍。而4宗殮房呈報個案中，3人有長期病患，剩下1名89歲老翁無打針，他們生前均有病徵，其後在家昏迷，救護員到場時已證死亡。



連滯後個案多233疫歿



醫管局總行政經理李立業指，當中24歲男死者去年8月已打2針，且無長期病，惟在家被發現昏迷，送院後心律出現致命性雜跳，判斷有心室顫動，經電擊及強心針搶救後，仍在上月28日不治；另有81歲老翁居華三院馮堯敬醫院，本身有高血壓、曾中風及患柏金遜症，雖打3針仍難保命。對明愛醫院出現醫療垃圾山，李承認近數周病人急增，明愛尤其受壓，已用盡方法清理廢物，惟垃圾量實在「數以倍計」，已促承辦商幫忙，並已加大設施儲存。

近期圍封檢測陽性率10至15%。圖為啟晴邨欣晴樓圍封強檢。



傳染病處首席醫生歐家榮指，連續2日錄逾3萬宗確診，數字似回落但實際仍高企，不排除有周末假期效應，加上不少市民自行快速檢測未呈報，而社區檢測中心陽性率維持在5%，且圍封檢測陽性率在10至15%，反映疫情仍「嚴峻且嚴重」，尚需1、2周時間才能判斷是否已見頂。



歐又分析截至前日的1,794宗死亡個案，絕大部分為長者，年齡中位數達85歲，當中逾6旬死者佔整體94.5%；僅4人是10歲以下兒童，89人年介18至59歲。



疫情緊張，惟保安局局長鄧炳強昨承認，目前1.6萬個隔離床位，入住率僅40%。歐家榮解釋，現時優先讓過去3日檢測陽性，年介18至70歲，有自理能力，無醫療照顧，且家居環境不宜隔離者優先入住。消防處昨晚即公布，已設專門電郵、WhatsApp及微信帳號，予社區陽性患者申報，以盡快「直接安排」他們入住社區隔離設施。處方強調，患者須為核酸檢測、深喉唾液檢測或快速抗原測試陽性，且症狀輕微並有自理能力者。



快測平台正最後測試



當局上周稱快速測試申報平台將「本周內推出」，惟昨再改稱平台已進入最後測試階段，如有進展會第一時間公布。歐又謂平台以個人非家庭作單位申報，又促公眾勿與「傳染病公眾平台」混淆。另港府今起（7日）加設3間指定診所，整體增至17間；至今已為2.5萬人看診。





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