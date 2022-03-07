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08/03/2022

首期消費券5000元 下月自動入帳 餐飲業：6成停業不受惠

#電子消費券 #餐飲業
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　　【晴報專訊】政府預告將向全港660萬名市民派發1萬元電子消費券，首期5,000元將在下月發放，去年已登記領取人士會自動入帳，不能轉換平台。


　　惟若支付平台帳號失效，或已退回或遺失八達通，可書面或網站更改新帳號，轉用樂悠卡長者亦可更改登記領取。財政司司長陳茂波指疫情嚴峻，盡快發放讓市民可購買防疫物資及生活用品等。餐飲業界坦言，料60%食肆已停業或結業，根本未能受惠。

　　新一輪電子消費券分2期派發，首期5000元會在下月發放，具體日子有待公布，去年已登記申領消費券市民毋須重辦，會按已登記的支付平台直接入帳，故不能轉換平台。

　　如以WeChat Pay HK、支付寶香港及Tap & Go領取，首期有效期長達7個月，至10月31日完結；以八達通領取人士，會先獲發4,000元，只要5月底至10月底的合資格消費累積至4,000元，下一個月的16日就獲發取餘下的1,000元，最遲會在11月16日前發放完畢。

支付平台帳號失效 須更新申請

　　財政司司長陳茂波表示，第5波疫情嚴峻，市民可用於購買防疫物資、生活用品等，故為盡快發放，去年已登記的市民「乜都唔使做就收到錢」，如更改使用範圍則延誤發放；而據去年經驗，物價上漲微乎其微，希望各商家同舟共濟，預計1萬元電子消費券，將有助提振經濟增長1.7%。

　　但若支付工具帳號失效，即日起至25日，市民可在消費券網站或計劃的熱線，索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身份證副本，郵寄至計劃秘書處；一旦遺失或已退回八達通，市民可在同期經指定網站提供去年消費券的登記參考編號，或經電話熱?認證身份，即可以新八達通更改登記紀錄。至於已轉用樂悠卡的長者，亦容許經八達通熱?辦理更改手續。

　　預算案及稅務政策組主任王學玲指，3個支付工具營辦商有約1,000個帳戶已註銷，八達通亦只有5.7萬張卡被退回，其中1.7萬張是改用樂悠卡，相信需補辦手續者人數少，位於旺角、灣仔及天水圍的3間臨時服務中心，即日起至25日運作，有需要人士可致電預約，協助辦理更改手續。

　　至於第二期消費券，王稱屆時會引入更多支付平台，目前正與合適營辦商舉辦簡介會，供市民「轉會」，可轉用其他平台使用。

　　對移民人士可否領取，王解釋，申請時要在宣布計劃日起的2年內，最少要有1日在港，並要在港使用，據入境處數字顯示，去年原有約700萬人合資格領取，最終實際登記人數為632萬人。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，今次再發放消費券，市民大部分會用於購買日常必需品或食品，目前已有3,000間食肆停業，估計4月增至7,000間，另有2,000多間食肆結業，即全港近60%食肆不受惠於消費券，加上對屆時能否放寬限聚令不樂觀，認為政府應推保就業，保市民生計。

 

有業界指，當局今次再發放消費券，市民大部分會用於購買日常必需品或食品。（資料圖片）


　　周生生香港區域總經理李敏姬則稱，上一輪消費券單是8、10月已帶動生意增長30%，但仍要視乎疫情發展，若確診持續高企，市民會將消費券用於生活必需品。

　　但人民超市負責人羅先生指，疫情嚴峻影響市民購物欲，「政府要救人還是救市，要有人才能運作，而家都無貨供應」，若疫情緩和，市民更不需搶購。

　　CATALO主席及行政總裁陳家偉說，近日不少確診者要居家「自救」，維他命及蜂膠等補健品銷情勁升2至3倍，亦破天荒推抗疫優惠，認為消費券有正面作用，可帶動整體經濟。

 

轉載自: 晴報

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