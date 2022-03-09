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10/03/2022

伊院專收染疫者 數百人急轉院 港府首發緊急警示「全民嚇親」

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　　【晴報專訊】本港昨增逾5.8萬人染疫，當中逾3.2萬宗屬快測呈報；第5波累計逾57萬人中招。九龍中聯網「龍頭」伊利沙伯醫院昨起轉為新冠定點醫院，380名非新冠病人要在周日（13日）前轉院或出院，救護車不再送非新冠患者到伊院急症室，除非有生命危險；醫管局至晚上再出稿指，廣華醫院急症室昨起至周六亦不收一般急症，周日才收回救護車送往的非新冠病人。

 

伊院內的非新冠病人昨已陸續轉送到其他醫院


　　有救護員憂服務地區廣闊的伊院急症分流其他公院，加重聯網外急症室負荷。

　　本港昨增逾5.8萬人確診，當中25,991宗經核酸檢測，32,766宗由快測呈報。另多291人離世，包括95宗滯後及1宗殮房呈報個案。第5波累計逾57萬人感染，2,656人死亡；死亡率0.46%，無針者死亡率達1.64%。昨病逝者中有41歲外傭被僱主發現在家暈倒，後證腦出血；其餘9名較年輕死者年介45至56歲，均患癌、腦癇或住院舍。

增逾5.8萬確診 另3院也轉定點醫院

　　衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，核酸確診在上周見頂，日均確診由5萬跌至2萬人，但待下周一（14日）整理好上月26日至本月5日快測數據，才有更全面掌握。他又指，當局會抽查快測呈報者作核酸覆檢，故意虛報有法律後果。

　　特首林鄭月娥昨宣布，伊院1,500病床即日起專門收治新冠患者，並預告9,000張公院病床將改作新冠病床，佔總量一半；冀私院配合收容公院病人。

 

高拔陞


　　醫管局行政總裁高拔陞指，伊院內250名非新冠病人周日前會轉院，130名康復中病人則提早出院；急症室不會收非新冠患者，救護車將轉送其他醫院急症室，除非有生命危險，而創傷病人轉往威院及瑪麗醫院。

　　醫管局總行政經理何婉霞指，因兒科、初生嬰或部分癌症病人需留在伊院治療，故不會盡用全院病床收新冠症；另律敦治、靈實及東華三院馮堯敬醫院將陸續轉為定點醫院，連同早前的天水圍及北大嶼山醫院，即全港6院專收新冠病人。

　　當局原先僅指伊院不收非新冠急症，但本報接獲消息指，同聯網的廣華醫院同樣不收非新冠急症。醫管局直至昨晚才公布，伊院與廣華急症室昨日起至周六（12日）只收命危及孕婦救護車個案，伊院到周日起集中收聯網內確診病人及緊急個案，其餘病人送往廣華。

病人組織促說明替代方案

　　消防救護控制組人員聯合工會副主席陳潔薇指，位處九龍中的伊院服務地區廣闊，急症分流到律敦治或瑪嘉烈醫院後，兩院或需再分流部分患者到其他公院，恐不止九龍中地區受影響。

　　病人政策連線主席林志釉擔心，病人求醫無門，促港府清晰說明替代方案，「不能為壓低新冠死亡率便犧牲其他人」，冀轉移不會造成額外傷亡，如轉院者或需接駁醫療儀器，須確保不會出錯。

　　社區組織協會幹事彭鴻昌指，伊院轉送病人數量龐大，恐其他醫院無力吞吐，且部分病人僅有手寫病歷，要確保交接無誤。

 

 

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轉載自: 晴報

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