  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

10/03/2022

確診打工仔 被要求放年假或無薪假 26%經快測僱主拒承認

#僱傭條例 #快速檢測 #打工仔 #年假 #無薪假
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】確診個案屢創新高，不少打工仔也中招。有調查顯示，60%經政府核酸檢測確診，及44%以快速檢測陽性的受訪者，被要求放年假或無薪假，逾半人更被扣薪。另有26%經快測確診受訪者稱，僱主不接受以快速測試結果作確診證明。有議員促政府正視問題。

　　民建聯本月5至7日以網上問卷和電話訪問1022名確診在職人士。27%人從政府或相關檢測營辦商的核酸檢測得知確診，73%人是自行做快速檢測陽性。

 

調查指，66%受訪者表示僱主要求提供確診證明，惟26%經快測確診的受訪者指僱主不接受快測結果作證明。


　　民建聯觀塘社區主任曾榮輝指，進行核酸檢測確診的受訪者中，6成人稱要等2至5日才收到結果，近4成人要等5日以上，認為情況嚴重滯後。66%受訪者表示僱主要求提供確診證明，惟26%經快測確診的受訪者指僱主不接受快測結果作證明。反映官方的確診證明對打工仔很重要。

　　曾續指，分別有60%核酸檢測和44%快測確診的受訪者，被要求放年假或無薪假。另分別有63%核酸檢測和55%快測受訪者被扣減薪金，影響收入。

　　立法會議員顏汶羽指，相信因確診或隔離被要求放無薪假或扣薪的僱員多不勝數，倡盡快通過修訂僱傭條例，保障因遵守599章而無法上班的僱員；建議勞工處發信向僱主解釋一旦法例生效，確診相關病假將由2月25日起計算。勞工處回覆，僱員如非因工染病並符合《僱傭條例》領取疾病津貼條件，僱主須向僱員支付疾病津貼。僱主如無合理辯解而不支付津貼，可被檢控，一經定罪最高可罰款5萬元。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#僱傭條例 #快速檢測 #打工仔 #年假 #無薪假

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk