確診打工仔 被要求放年假或無薪假 26%經快測僱主拒承認

【晴報專訊】確診個案屢創新高，不少打工仔也中招。有調查顯示，60%經政府核酸檢測確診，及44%以快速檢測陽性的受訪者，被要求放年假或無薪假，逾半人更被扣薪。另有26%經快測確診受訪者稱，僱主不接受以快速測試結果作確診證明。有議員促政府正視問題。



民建聯本月5至7日以網上問卷和電話訪問1022名確診在職人士。27%人從政府或相關檢測營辦商的核酸檢測得知確診，73%人是自行做快速檢測陽性。

調查指，66%受訪者表示僱主要求提供確診證明，惟26%經快測確診的受訪者指僱主不接受快測結果作證明。



民建聯觀塘社區主任曾榮輝指，進行核酸檢測確診的受訪者中，6成人稱要等2至5日才收到結果，近4成人要等5日以上，認為情況嚴重滯後。66%受訪者表示僱主要求提供確診證明，惟26%經快測確診的受訪者指僱主不接受快測結果作證明。反映官方的確診證明對打工仔很重要。



曾續指，分別有60%核酸檢測和44%快測確診的受訪者，被要求放年假或無薪假。另分別有63%核酸檢測和55%快測受訪者被扣減薪金，影響收入。



立法會議員顏汶羽指，相信因確診或隔離被要求放無薪假或扣薪的僱員多不勝數，倡盡快通過修訂僱傭條例，保障因遵守599章而無法上班的僱員；建議勞工處發信向僱主解釋一旦法例生效，確診相關病假將由2月25日起計算。勞工處回覆，僱員如非因工染病並符合《僱傭條例》領取疾病津貼條件，僱主須向僱員支付疾病津貼。僱主如無合理辯解而不支付津貼，可被檢控，一經定罪最高可罰款5萬元。