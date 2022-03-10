疫情回落 增逾3.1萬確診 馮堯敬醫院今改收染疫者

【晴報專訊】昨日新增逾3.1萬宗確診，當中7,012宗由快測平台呈報。衛生防護中心首次指出，疫情已見頂，近日快測陽性僅萬宗，展望樂觀，疫情或已開始向下，但呼籲市民不要鬆懈。



轉為定點醫院的伊利沙伯醫院昨已有四分一病人出院或轉院，惟適合轉私院者僅三分一確認獲接收，而東華三院馮堯敬醫院的260床今起專收新冠患者。



本港昨增逾3.1萬宗確診，24,390宗經核酸檢測，7,012宗由快測平台呈報；累計第5波有近60.5萬人染疫，2,937人死亡，死亡率0.49%；當中未完整接種者死亡率達1.75%，80歲以上者更達11.39%。



連滯後個案 多281人疫歿



單計昨日多180人離世，另有101宗滯後個案，死者年介47至112歲，再刷新最高齡離世紀錄。6名較年輕離世者，多有癌症等長期病，僅1名48歲男死者無長期病，周日（6日）快測陽性後持續肚痛，2日後求醫時，始發現他體內有炎症，出現壞死性筋膜炎，雖做手術放膿，但最終仍因敗血症不治，由於敗血症屬細菌性感染，當局相信未必與新冠病毒有關。



傳染病處首席醫生歐家榮指，近日快測呈報日均僅萬宗，核酸呈報在過去4日回落至日均2.5萬至3萬宗水平，相信疫情高峰已在本月2至4日期間出現，現展望樂觀，疫情有機會開始向下。惟他提醒市民不要鬆懈，仍要積極維持防疫及配合檢測。



另伊院前日宣布改作定點醫院，醫管局稱昨380名需轉院或出院病人中，已有四分一完成轉移；院方判斷60名非新冠病人適合轉往私院，但僅20人獲確認接收，剩下40人要再磋商。



醫管局總行政經理鄧錦成透露，部分骨科、外科病人亦染新冠病毒，需綜合治療，冀定點醫院能做好分層治療，又期望日後大部分聯網內都有1間定點醫院。



對伊院員工大會中，急症室顧問醫生何曉輝因病人未能入院落淚，哭訴同事「呢個月捱得好辛苦」，令人擔心醫護壓力爆煲。醫管局總行政經理何婉霞昨稱，公院累計近1.3萬名員工確診，約三分一已復工，明白前線很努力幫助病人，感謝其努力，冀市民配合若非緊急勿到急症室，免加重醫護負擔。



疫情受控全民強檢後林鄭：將「開放香港」



另東華三院馮堯敬醫院今起轉為定點醫院，260病床會專治新冠患者，其餘病人轉往大口環根德公爵夫人兒童醫院及麥理浩復康院；老人科日間醫院亦已停止服務；至於靈實和律敦治醫院轉移安排容後公布。對全民強檢時機，特首林鄭月娥接受新華社訪問時，稱若疫情較平穩向下及獲專家認同便會推行，且「1次不夠就做2次，2次不夠就做3次」。她昨在早晨記者會亦指，若第5波受控且經全民強檢掃除剩餘患者，有計劃重新向港人及國際旅客「開放香港」。

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