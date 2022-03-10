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11/03/2022

港鐵去年虧轉盈賺逾95億 惟未承諾延票價優惠

#港鐵 #票價優惠 #業績
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　　【晴報專訊】港鐵去年轉虧為盈，雖然票務收入只回復到疫情前的6成，但物業發展表現向好，全年賺逾95億元。惟行政總裁金澤培未提及會否加推票價優惠，又提到4條市區線有望年內更換新列車，但可能受更新訊號系統進度受疫情及技術問題影響而延誤。

 

港鐵物業發展表現向好，去年賺95.5億元。

 

　　本港去年下半年疫情一度「清零」，金澤培指，過境鐵路服務仍暫停，機鐵客量仍低，客運服務收入只回到疫情前約6成，相信等多段時間才可回復疫情前正常情況；惟期內多個物業項目收入入帳，公司全年仍賺95.5億元，較前年同期蝕逾48億元大幅改善，形容全賴有鐵路加物業模式才令財務穩健。公司建議末期息派1.02元，全年共派息1.27元。

　　對多次被問到會否考慮加推或延長每程3.8%優惠，他未正面回應，僅稱票務是主要收入來源，會按可加可減機制處理，而過去2年已凍結車費及推不少優惠，亦有為旗下商戶提供租金減免及為醫護提供免費車票；常規小童或學生優惠會繼續，但要平衡各方需要，包括維持服務。

　　金澤培又指，荃灣線、觀塘線、將軍澳線及港島線目標今年內換新列車，但先要提升現有訊號系統功能，惟承認更新軟件過程較預期複雜，且受疫情影響，已要求承辦商加快進度，但強調會審慎；業績指會考慮升級現有系統作替代方案。

東鐵過海段 最快6月通車

　　至於東鐵過海段早前已開始試營運，金稱滿意進度，疫情雖有影響，但暫仍以6月、7月通車為目標，屆時有百年歷史的東鐵線延伸到港島，將成重大里程碑。

　　立法會議員陳恆鑌認為，港鐵對優惠態度「曖昧」，料是要等票價調整有結果才作部署，冀他們與市民共度時艱，又期望趁今年檢討機制作改善，免「賺百億都要加價」，他又提到，望政府善用港鐵股息，考慮將下調交通補貼門檻降至200元恆常化。

 

 

下一頁　人手緊張稍緩 維持大型或轉車站運作

轉載自: 晴報

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