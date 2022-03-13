逾3.2萬新症 當局籲勿錯覺疫已受控 料逾30萬人正居家隔離

【晴報專訊】疫情重破3萬大關，昨多逾3.2萬人染疫，較前日增5,000人；第5波累計近70萬人，多264名患者離世，死亡率升至0.54%。

當局指過去一周確診數在高位徘徊，未見下滑。圖為屯門翠寧花園第3座昨圍封強檢。



衛生防護中心指，疫情在高位停滯，情況「脆弱且嚴峻」，促市民勿有錯覺疫情受控，否則恐致反彈。特首林鄭月娥估計社區有逾30萬人正居家隔離或檢疫，但專家指這僅是已呈報數字，實際感染人數必更多。



本港昨多32,430宗確診，當中13,335宗經核酸檢測，19,095宗快測呈報，合計僅3宗屬輸入；第5波至今約69.5萬人確診，並再多264人離世，190宗在昨日呈報，死亡率升至0.54%，當中80歲以上未完成接種者死亡率高達12.7%。第5波累計3,780人病逝，其中2,061人住院舍；而6名較年輕離世者，大多有癌症或長期病，當中39歲男院友有發展遲緩、腦癇等問題，需坐輪椅，屬高危群組。但院舍整體疫情改善，昨僅多4院有爆發涉86人中招。另昨有89人危殆，144人嚴重，目前深切治療部有101人留醫，佔用率達85%。



再多264人疫歿



傳染病處首席醫生歐家榮指，昨確診數字較前日多5,000宗，雖未有爆發性上升，惟疫情仍「脆弱且嚴峻」，過去一周走勢未見下滑，確診數在高位徘徊，促市民勿有錯覺感疫情受控而放鬆，否則恐有反彈。

歐家榮

林鄭月娥估計，現有逾30萬人正家居隔離或檢疫，惟因隔離及檢疫令以14日為基礎，相信部分齊針者早已康復離家，數字或高估。



但呼吸系統科專科醫生梁子超指，30萬人只是呈報數字，惟不少感染者從未申報中招，社區感染者必然更多。他指病逝數字已橫行一段時間，相信隨著院舍落實隔離及處方口服藥，死亡率會改善。



食衛局指，6間定點醫院將提供1.15萬張病床專治新冠患者，當中天水圍醫院、北大嶼山醫院、伊院，東華三院馮堯敬醫院均已收症，律敦治醫院和靈實醫院仍待轉移病人。醫管局補充，伊院已完成轉移非新冠病人，有1,300病床可用；馮堯敬醫院有260床可用。



粉嶺新隔離營完成接收可供千張床位



另粉嶺馬適路隔離營昨完成接收，可供350間房共1,000張隔離床位。政務司司長李家超指，入住者可用手機自掃二維碼以登記緊急聯絡人及膳食要求等，強調管理會「人性化」。他轟網上謠傳隔離營廁所天花板倒塌，是「全社會抗疫公敵」，必依法追究。發展局局長黃偉綸指，本月內有6個隔離營運作，合計2萬床位；當中青衣和新田入住率約8成，洪水橋和元朗潭尾營在月內交付。

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