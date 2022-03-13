部分業主帶頭減租最多20% 8業界組聯盟撐暫緩追租

【晴報專訊】財政預算案建議立法暫緩業主追租，來自8業界代表組成的大聯盟支持建議，指有望為租戶帶來一綫生機，強調不少商戶無意拖欠租金，只希望保留經營彈性。有商戶指，2至3成業主現願與租戶商討不同方案，部分更帶頭減租，幅度達15%至20%。

財政預算案建議立法暫緩業主追租，8業界代表組成的大聯盟支持建議。



來自零售、美容、按摩浴室、麻將天九耍樂、聯誼會所、家庭遊樂中心、瑜伽健身、及酒吧業組成的跨業界租戶大聯盟，發起人何紹忠指，表列處所經過4輪停業後，經營者已「山窮水盡」，但不少業主本來對減租「完全無得傾」，直至政府提出建議始態度軟化，約2至3成肯與租戶商討不同方案，部分更帶頭減租，幅度達15%至20%，他個人亦獲業主減租三分一，為期3個月。



立法會跨黨派6位議員表明支持立法，修例原本建議禁追租最長6個月，但引地產業界反彈，當局上周「減辣」到3個月及不會延長，但工聯會麥美娟仍擔心法案有機會未能提交立法會。經驗連鎖美容院的曾秋婷稱，防疫基金補助僅杯水車薪，遠不足以交租，暫緩追租可給予他們喘息空間，憂若法例未能通過，公司會立即「斷氣」。



部分地產商已為表列處所租戶提供減租，香港家庭遊樂中心商會總幹事鄧國倫稱，自己經營家庭遊樂中心，受惠於商場免租政策，由第二輪停業起，已獲豁免停業期間租金及按營業額交分成租金，感激業主助他渡過難關。何紹忠透露，不少商戶並非位於大商場，但亦有小業主願減租。



若稍後要一次過交租會否成困難，何稱，商戶不希望拖延交租，因負擔只會愈滾愈大，反希望業主暫減租，完全無法經營者只屬少數。他強調，市民不必因美容院違交租便擔心其財政，因預繳款項多由交易中介保管，「捲款走人」情況多出現在股權有爭議或蓄意欺詐。



陳茂波：社會能否接受公帑補貼舖租？



陳茂波昨日在網誌提到，正全力籌備相關立法工作，會盡量平衡各方關注。對有建議政府以公帑補貼商戶交租，陳稱社會上很多更困難的基層同樣承受生活和交租壓力，反問社會可否接受以公帑補貼商舖業主租金收入，強調目前公帑運用須更謹慎。