逾4成受訪DSE考生 願內地升學

【晴報專訊】中學文憑試下月開考，不少學生已思考升學出路。學友社今年1月透過網上問卷訪問逾2,000名應屆中六生，了解他們對前往內地升學的意願，結果有44%學生表示有相關意願，有較高意願的考生普遍與內地的連繫較緊密，且較着重學科選擇和將來發展機會，籲政府和校方提供更多相關資訊，助學生作出選擇。

中學文憑試將於下月開考（資料圖片）



是次調查訪問了2,128名應屆文憑試考生，其中一條問題要求他們以0至10分評價會否考慮往內地升學，結果有936名考生表明有相關考慮，佔整體約44%，當中16%人的評分為6至10分，屬「較高意願」；沒有意願的則有約56%；而考慮到內地升學的學生中，有68.9%首選大灣區。



學友社學生輔導顧問吳寶城稱，到內地升學意願較高的學生與內地的聯繫較另外2組人明顯較高，例如逾6成人的父或母來自內地，亦有近43%是在內地出生；他們的經濟條件亦較另外2組人遜色，正租住部分私人單位的比例接近11%，29%人有領取全額書簿津貼，因此或認為回內地升學「性價比」較高。



料難在港讀醫 考生望到上海武漢升學



他又指，有意願到內地升學的學生，更着重內地的發展機會、學科選擇及學歷資歷認受性，沒有意願的學生則較着眼於兩地社會文化差異和適應問題等。應屆考生盧同學稱對醫科感興趣，料在文憑試僅能考取25至26分，不足以報讀本港醫科課程，故已報讀上海及武漢的大學醫科課程。



吳續說，不排除部分學生因社會氛圍、資訊局限、認知不足等原因，對內地缺乏了解，而降低到內地升學的意願，建議學生選擇升學出路時持開放態度，政府和學校也應多舉辦網上交流或考察活動等，內地學校亦可考慮就香港少有的科目，嘗試在港招生。