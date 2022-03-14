天文台接歷來最多報告 惠州外海昨凌晨4.1級地震 逾萬港人感震動

【晴報專訊】廣東惠州對開海域昨凌晨發生黎克特制4.1級地震，香港天文台指，截至昨午接獲逾1.1萬名市民報告感受到震動，是本港1979年設立短周期地震監測網以來最多人報告的一次。另有市民擔心震中附近有兩座核電廠且鄰近香港，惟專家指大亞灣核電廠的設計能抵禦麥加利8度地震，籲市民毋須太憂心。

天文台昨日凌晨3時許已接獲逾8,000名市民通報感受到地震，至昨午累計1.1萬人向天文台報告，破歷來紀錄。（資料圖片）



地震發生在昨凌晨約2時29分，中國地震台網指，地震發生在廣東惠州市惠東縣對開海域，震度為4.1級，震源深度約25公里。本港天文台則表示，震中位於香港東北偏東約92公里，烈度為修訂麥加利地震烈度表的第4度。有市民的住所閉路電視拍到當時畫面不斷搖晃，電腦熒幕亦見震動；有市民則說當時被震醒；另有人認為政府應使用緊急警報系統通知市民。



天文台高級科學主任林靜芝指，昨日凌晨3時許已接獲逾8,000名市民通報感受到地震，至昨午累計達1.1萬名市民向天文台報告，破歷來紀錄；而對上一次本港有逾千名市民報告感受到地震是2020年1月，林指由於今次地震強度達4.1級，較當時的3.4級強，即使震中離港遠一點也易感受到。



據天文台資料，自1979年以來天文台共錄得85次本地有感地震，過去10年共錄得27次，位於100公里範圍內有5次。林認為，目前本港有感地震數字仍較少，難以斷定區內地震活動是否有增加趨勢，另因本港距離大型地震帶達數百公里，故發生大地震機會微。



大亞灣核電廠 可抵麥加利8度地震



由於地震震中附近有大亞灣核電廠及嶺澳核電廠，引起不少市民擔心。天文台則表示，本港輻射水平過去24小時一直維持正常。廣東核電站核安全諮詢委員會副主席、天文台前台長梁榮武亦指，大亞灣核電廠的設計能抵禦到麥加利8度地震，今次地震僅為4度，且即使是附近一帶近百年最大地震、即1918年的汕頭南澳7.2級地震，其烈度仍只有6度，此後區內的有感地震烈度也未有強過6度，故市民毋須太擔心。