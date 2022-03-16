亞博一日4長者暈倒3人不治 今波逾4600死超內地

【晴報專訊】亞博館社區治療設施昨一日內4名長者暈倒，當中3名89至98歲婆婆送院約1小時不治，3人均有長期病及未接種。社署指3人曾血氧、血壓過低或心臟驟停，在館內急救才送院，曾有救護車最遲40分鐘到達。



第5波至今最少造成4,634人死亡，死亡率0.48%，死亡人數已超越內地。但衞生防護中心指仍待確診死者是因自身疾病或感染新冠死亡。有亞博館兼職醫指，館內長者多來自院舍有長期病，病情易急轉直下；安老業指館內人手緊張或未察覺情況惡化。



昨多278人死亡，61宗屬滯後個案，死者年介24至105歲，最少125人來自院舍，151人無打針；另多81人危殆，119人正在深切治療部留醫。



亞博館昨晨8時許先有2女1男在館內暈倒，當中89歲老婦曾心臟驟停，92歲老婦曾血氧及血壓過低；72歲老翁送院後情況穩定。醫管局總行政經理劉家獻指，3人分別住由社署管理的7號館和2號館，僅知兩婦本身有長期病且無打針。至昨午5時許，亞博館再有一名98歲老婦血氧及血壓過低，職員發現她暈倒無呼吸脈搏，報警求助，送院搶救後不治。醫管局指老婦住3號館，亦由社署管理。對死者是否因失救致死，社署指館內全是染疫院舍長者及殘疾人士，職員曾為3人供氧或急救，事隔20至40分鐘救護車將她們送院。



人手緊張 或難察覺患者情況



按國家衞健委數據，截至本周二（15日）全國有4,636人染疫死亡，連同亞博館個案，單計第5波本港已致4,637人亡，超越內地死亡總數。但中心總監徐樂堅認為，第5波「分母（感染者數目）大、分子（死者數目）都大」，但仍待分析本港死者是因感染抑或自身疾病死亡。現正設法加快院舍接種，相信口服藥能減併發症及死亡率，現約3,435人獲處方，包括院舍長者。

徐樂堅



在2號館兼職的老人科專科醫生佘達明指，平日約1至3名醫生照顧300病人，館內長者多來自安老院，多數人有心臟病或曾中風，感染後病情亦是「穩定地差」，易急轉直下，有1、2名長者需送院很常見。安老服務協會主席陳志育指，亞博館有醫護照料，監察理應比院舍好，惟館內人手緊張，部分長者要臥床，亦不如院舍職員熟知其情況，確有影響。



內地封城礙照顧員來港 難請人



過去2周有279間安老及122間殘疾院舍爆疫，逾1.49萬人染疫。惟內地封城阻礙照顧員來港，社署僅請到180人。安老服務協會指本地2,000名應聘者中，僅20人投入崗位。



特首林鄭月娥指，有百多間安老院同意閉環管理，已安排2間近日發牌院舍提供200床位予未染疫長者作「逆隔離」。港灣道體育館改裝的第3間長者暫託中心昨投入服務，啟德郵輪碼頭及6個體育館改裝隔離中心本月21日起陸續啟用，洪水橋社區隔離設施部分會用作長者隔離及暫託中心。

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