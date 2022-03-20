第5波累計逾103萬人確診 林鄭今公布抗疫檢討 袁國勇指全民強檢必有漏網

【晴報專訊】連日確診人數有回落，昨降至1.4萬人確診。政府專家顧問袁國勇推算，全港最少五分一人口染疫，或高達400萬人中招，料未來數周感染可回落至「3位數」。特首林鄭月娥今將公布抗疫措施中期檢討，包括下月20日後表列處所的經營限制、全民檢測安排等。



袁指，強推全民檢測必有漏網之魚，若快速追蹤失敗，恐白花200億元；又指旅客輸入病毒風險已「微不足道」，故可恢復國際航班，但林鄭強調即使重開國際航班，並不等如放寬輸入。



本港昨多14,149人確診，8,273人經快測呈報，4宗為輸入個案；另連同41宗滯後個案，多246人死亡，年介44至104歲，死亡率達0.55%，較年輕4名死者全有癌症、肝腎病等長期病患；第5波累計逾103.5萬人確診，5,683人死亡。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日確診數字回落，但污水監察病毒量有回升，即使疫情已過高峰，因感染基數大，若市民恢復頻繁社交活動，仍有機會反彈。林鄭月娥昨預告，爭取今公布防疫中期檢討，強調污水檢測及八達通出行數據顯示疫情有反彈危機，放寬社交距離措施須在公共衞生、香港經濟及市民接受度「三人拔河」。



增1.4萬確診 袁料最多400萬人中招



袁國勇推算，全港最少五分一人口染疫，感染人數介150萬至400萬人之間，促市民盡快打針。他批評，港府抗疫政策追不上疫情發展，快速多層追蹤失敗，安老及殘疾院舍更是「最弱一環」，直言因當局一直無解決已預視的問題，才「眼白白睇住」逾5,000人病逝。他指，全民檢測若無足夠配套，必有漏網之魚，若現超級傳播可能導致「第6波」，等同白花200億元檢測費，「非一定要做」。他坦言病毒全滅是「艱難甚至不會發生」，但隨接種率上升，傷害可減退如季節性流感，預計7月疫情基本結束。



袁又澄清，非要求接種率達95%才可「解禁」，強調非硬指標，僅提醒未達標風險較大，舉例如接種率達90%，每間急症室平均要收130人，但多5%接種率，推算一旦出現第6波疫情，有6萬多名65歲以上長者未有抗體，平均每間醫院每日「減收」至65人，醫療系統仍可應付。



對本港自1月起禁飛9國航班，袁指旅客輸入風險已「微不足道」，倡恢復國際航班，但要分析旅客病毒基因，以肯定無新變種入境。林鄭月娥指，禁飛9國是「非常嚴厲的措施」，但機場每日仍有數百旅客抵港，又謂恢復國際航班並不等如放寬輸入，對回港旅客必有防疫要求。



疫後檢討政策失當否林鄭持開放態度



行會成員兼立會議員林健鋒指，若嚴格控疫過久，部分企業或流失至新加坡等地「永不回來」，航班熔斷機制有一定放寬空間。



對會否成立委員會檢討控疫失誤責任，林鄭承認，許多地方須事後檢討，尤其長者死亡個案、安老院防疫對策等，她對此持開放態度。至於本港死亡率冠絕發達地區，她引述專家指，部分數據顯示40%個案與新冠有關，40%人本身有長期病，惟檢測呈陽性。醫管局總行政經理劉家獻補充，部分高處墮下或中風後無肺花個案，較易判斷與新冠無關，但有長期病的高齡個案較難分辨，專家組會較集中分析年輕個案死因。

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