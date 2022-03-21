全民強檢暫緩 擬3階段放寬防疫 4.21先恢復晚市堂食

【晴報專訊】本港昨新增1.4萬宗確診，連跌3日。特首林鄭月娥宣布，暫緩全民檢測，本周向全港市民派發「防疫包」，直言疫情有下降趨勢但仍波動，無空間下月20日前放寬社交距離措施，惟倘無反彈會在下月21日起分3個月3階段放寬，首階段包括晚市恢復堂食至10時，每枱4人。

飲食業指公布放寬路綫圖給予業界一絲希望，但促政府續推資助。



餐飲業估計4月底仍有7,000間食肆停業及2,000間結業；酒吧業坦言「唔知幾多宗才叫回落」，促「停幾耐就畀幾多資助」。



昨增14,068宗確診，第5波累計104.9萬人染疫，5,906人死亡。港府2月22日公布收緊一系列社交距離措施至4月20日，林鄭月娥昨表示，本港疫情高峰已過，並有下降趨勢，過去10日檢測為10萬次，陽性比例跌破10%，病毒即時繁殖率亦由2月22日的每1人傳染3人，跌至近日傳染0.5人；截至前日的污水監測人均病毒量較2月22日下跌，透過圍封揪出的陽性個案亦下降，「但未出現愈搵愈少」情況。

原本計劃本月推行的全民強檢宣布暫緩



增1.4萬宗確診 本周全港派防疫包



她形容逆轉只是「間歇波動」，現每日仍有1.5萬至2萬宗確診，對比過去4波高峰每日的150宗個案，仍是100倍，認為無空間放寬社交距離措施，但當疫情無出現反彈、並持續呈下降趨勢，會由下月21日起分3個月、3階段放寬，包括首階段重開美容院、健身中心等表列處所，晚市恢復堂食至10時及每枱4人等；第二階段才重開酒吧、泳灘，晚市恢復堂食至午夜12時及每枱8人等；至最後階段只執行基本防疫要求，包括戴口罩、使用「安心出行」及「疫苗通行證」；但未透露具體實施時間表、確診下降幅度及須持續多久。



林鄭稱，將增加強檢，並於本周向全港市民派發包括快測包的防疫服務包。她說，社會不斷爭論香港採取哪種抗疫模式，重申未能完全釐清，只作階段性評估及總結，「努力用最小代價，實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會影響」。



4月底 恐近萬食肆停業或倒閉



香港稻苗學會會長黃傑龍指，公布放寬路綫圖給予業界一絲希望，但早前第5輪及6輪防疫抗疫基金資助，「交得租又出唔到糧」，坦言要離開「災難現場」需提供支援，否則難在4月21日「災後重建」，倡推第7輪防疫抗疫基金。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，以目前趨勢每日會多數百間食肆停業，加上首2階段放寬對酒樓及飲宴幫助不大，估計4月底有約7,000間食肆停業及2,000間結業。



第二段才放寬的酒吧業大聯盟召集人Ben說，政府政策朝令夕改，對放寬期望不大，「過去100多宗確診都關酒吧，難言屆時幾多宗確診才叫回落」，促政府「停幾耐就畀幾多資助」。香港健身Guide主席邱益忠期望政府能提早放寬，認為再爆發疫情，應如食肆一樣，准營運至晚上6時，至少可保一半生意。

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