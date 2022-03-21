東航132人客機廣西墜毀 習命全力搜救

【晴報專訊】中國東方航空一架載有132人的波音737客機，昨午1時15分由昆明赴廣州白雲機場，在廣西梧州山區墜毀引發山火，傷亡情況未明，救援隊已找到客機部分殘骸及碎片，東航對遇難者表示沉痛哀悼，決定今起暫停旗下所有737-800飛機的運行。

網上流傳客機（紅圈）直插地面一刻，以及疑似客機殘骸碎片。（影片截圖）



旗下所有737-800暫停飛



有附近村民聽到巨大爆炸聲及發現殘骸，網傳當地有礦場閉路電視拍到事故瞬間，顯示客機未有解體下直插地面，有目擊者指客機未有冒煙起火「直接往下掉」。



國家主席習近平要求立即啟動應急機制，全力搜救及妥善處置善後，盡快查明事故原因，加強民用航空領域安全隱患排查，確保航空運行安全。



出事客機航班編號MU5735，機型為波音737-800，機齡約6.8年。飛行數據顯示客機一直在約8,869米高度飛行，昨午2時19分突急降，飛行速度由每小時約845公里下降，兩分鐘後失聯。內地官媒引述航空專家猜測，可能飛機在巡航高度喪失動力及機師無法控制飛機本身，使飛機進入高速下降狀態造成事故，惟具原因仍須經黑盒分析。