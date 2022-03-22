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23/03/2022

港大推算逾440萬人已染疫 「安心」重發強檢通知

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　　【晴報專訊】港大醫學院最新推算，全港約6成人口、即逾440萬人「被動感染」新冠肺炎。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮認同，疫情發展處於停滯期，昨有逾1.4萬人確診，死亡率升至0.58%，市民勿誤會有好轉而鬆懈。

 

政府昨起重啟強檢公告，過去3個月曾陽性者可豁免。


　　港府昨起重發強制檢測公告，初期聚焦易衍生較多個案的住宅大廈；安心出行會配合發出感染通知。

　　港大最新推算至今有440萬港人被動感染，佔6成人口。港大醫學院院長梁卓偉指情況極不理想，但若無新變種來襲，估計下月底單日感染人數可降至3位數；若80%人用口服藥，下月底約8,400人死亡。港大內科學系臨床教授孔繁毅認同，1個月後染疫人數或回落至3位數，有條件每隔一星期就實施下一階段的放寬措施。

增1.4萬確診 仍高位停滯

　　昨增14,152宗確診，9,856宗由快測呈報。連同滯後個案多245人死亡，年介41至107歲，當中8人由殮房呈報；第5波累計逾106.3萬人感染，6,151人死亡，死亡率升至0.58%。醫管局總行政經理李立業指，較年輕5名死者全有長期病，如42歲男已打3針但有嚴重心臟病，本月初持續發燒；55歲男已打2針，本月中病毒量跌，轉往復康治療後離世；認為兩人死因未必與新冠相關，會由專家組分析。

　　對死亡率不跌反升，歐家榮指由感染至死亡有一個進程，死亡數字正反映2周前感染情況，且現時日均有1.5萬至2萬人中招，仍屬高水平，正在停滯期，未有穩定下降，促市民勿有「好轉」錯覺。

快測未申報 也要強檢

　　港府更重新聚焦揪出隱形患者，昨起重啟強檢公告，並用「安心出行」發強檢通知；過去3個月曾陽性者可豁免，但快測者若未申報仍需強檢。歐指，初期會針對高危群組，及易衍生大量個案的住宅大廈發強檢公告，而餐廳食肆因幾乎「全港都中」，不會納入。

 

歐家榮


　　另港大團隊分析截至本月8日入院數據，年逾6旬者不論打何種疫苗，3針後防重症及死亡保護率均逾98%；輕症方面，復必泰達70%，科興逾50%。梁卓偉強調最重要是打3針，「邊種無所謂」；但首針打科興者建議之後「溝針」。歐則指，打2針死亡率為0.1%，未完整接種為1.64%，相差16倍，反映2款疫苗均減死亡率，尊重市民選擇權利。

　　而截至昨日，醫管局處方10,687劑默沙東口服藥及2,358劑輝瑞口服藥。對政府專家顧問許樹昌稱要在發病3日內處方，而現時指定診所難以預約或損治療效果，李立業稱指定診所為逾7.75萬人看診，會因應需要決定是否加開。

 

 

下一頁　籲做好準備 長者谷針 取口服藥如叫外賣 梁卓偉：第六波必現 最終走向風土病

轉載自: 晴報

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