劏房租管實施兩月 有業主無視濫收水電費 團體批差估署職員拒協助

【晴報專訊】劏房租管條例實施至今2個月，但有關注團體接獲劏房戶反映，部分業主或代理聲稱不知道或無視法例，續濫收水電費、表明「不會跟政府」簽訂標準合約。關注團體稱租客向差估署求助時，批職員「不熟例」，亦不願協助調解。運房局指至今無收到涉違例、或就租管需調解服務的個案。



現居葵涌約180呎劏房的陳女士，特意在租管實施後才與代理簽新租約，但新租約非政府的標準合約，她引述中介稱︰「每間地產都有自己合約，我們不會跟政府」；二房東更濫收水電費，每立方米收15元水費、每度電為1.5元，惟她曾向二房東反映或違租管，對方回應︰「10年來都係咁做，我不加租就無問題。」



另一位劏房戶劉女士同樣被業主收取每立方米15元水費及每度電1.5元，她提出應按法例收費，業主以不知道租管為由拒絕，向差估署求助望能致電業主調節亦遭拒。

劏房租管條例實施至今2個月，團體促差估署加強員工有關培訓。（資料圖片）



已住劏房6年的阿瑩稱業主要求她在法例生效前簽訂新租約，藉此加租。她多次致電差估署查詢有關加租是否合法、新租約是在租期開始或簽訂日期起才受規管等，惟不同職級人員的回答均「不熟例」。



運房局：未接涉違例個案



民間監察政府推行租管陣綫發言人吳堃廉說，條例實施後，對業主、代理、二房東而言「等於無發生過」，不少業主聲稱不知道或無視法例，差估署不同職員口頭回覆亦明顯有差異，回覆甚至與法例條文有落差，令租戶得不到保障，團體將向署方發公開信，要求釐清租客的疑問，促署方加強培訓職員、主動執法及向租客提供支緩。



運房局指，自法例生效至上月28日，估價署共接獲約1500宗諮詢，包括新法例規定、水電費等付還、租賃通知書資料等，至今無收到涉違例、或就租管需調解服務的個案。