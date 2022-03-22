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23/03/2022

調查指有「代代相傳」傾向 近半兒童曾遭父母體罰 或言語傷害

#虐兒 #體罰
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　　【晴報專訊】近年虐兒問題備受社會關注，防止虐待兒童會進行調查發現，本港近半兒童曾遭父母或照顧者體罰，約45%人稱曾遭言語傷害。調查亦發現父母體罰行為有「代代相傳」傾向，6成父母或照顧者承認有體罰兒童，且78%人稱兒時遭同樣對待。會方擔心有關行為會令兒童身心受創，籲政府立法禁止體罰，並加強家長教育，傳遞正面管教方法。

 

有調查發現，本港近半兒童曾遭父母或照顧者體罰。


　　防止虐待兒童會於去年11月至今年1月，成功訪問677名6至17歲兒童，及470名父母或照顧者，結果有49%受訪兒童稱過去曾遭父母或照顧者體罰，當中5%人是經常受體罰；調查亦發現父母體罰行為有「代代相傳」傾向，78%受訪照顧者稱兒時同樣曾遭體罰，6成人承認曾經體罰兒童。

　　另有68%兒童表示，曾經遭照顧者大聲喝罵，45%兒童稱父母曾說出令其受傷害的說話，9%人更經常受如此對待。而曾遭父母體罰、喝罵或威脅斷絕關係的兒童中，僅52至61%人認為自己與父母關係親近。

組織籲政府立法禁體罰

　　會方認為，調查反映大眾對心理傷害的認知及理解不足，長遠可損害兒童心理健康，籲政府全面立法禁止體罰，並訂立清晰的兒童心理虐待法例，同時要提升公眾對相關問題的辨識、加強教育家長正面管教子女方法等。

 

 

 

轉載自: 晴報

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