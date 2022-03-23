林鄭：抗疫非路線之爭 未棄全民強檢 昨增1.2萬新症

【晴報專訊】疫情連續5日跌至2萬宗以下，昨錄1.2萬人確診。衞生防護中心總監徐樂堅指，疫情仍屬高水平，或有「震盪式」波幅，不宜掉以輕心。特首林鄭月娥昨強調現非抗疫路線之爭，強調不躺平、不心存僥倖、不「博懵」，亦不放棄全民檢測。對有立會議員轟其抗疫施政失當，質疑下月既能復課，為何不能推全民檢測，林鄭反駁「無水晶球」預知疫情走勢，只能靠科學及數據研判。

林鄭月娥強調若疫情已到尾聲，為切斷社區剩餘的感染及傳播鏈，會進行全民強檢。



本港昨多12,240人確診，7,990宗經快測呈報；連同滯後個案多205人死亡，年介29至106歲。第5波累計逾107.5萬人感染，6,356人死亡，死亡率達0.59%。



院舍爆疫情況有改善



第5波中，3,370名死者居院舍，4,499人年逾八旬。但院舍爆疫有改善，昨多1間安老院有1名院友染疫；過去2周有72間安老院爆疫，佔整體9%。而4名較年輕死者均有長期病，29歲男死者患甲狀腺失調，已打2針，1月初求醫時已發燒2周、有腳腫及氣促，診斷為甲狀腺風暴。他本月初確診，前日急劇惡化病逝；死因與新冠關係存疑，仍待死因庭裁定。



徐樂堅指，疫情自3月初高峰逐步下降，但仍處高水平，過去3日平均1.2萬至1.4萬人確診，參照外國Omicron疫情，跨過平台期時會出現「震盪式下降」，即疫情會反覆上上落落，不代表疫情完全受控，不能掉以輕心。

當局料疫情會反覆上上落落，不能掉以輕心。圖為天水圍天祐苑祐寧閣圍封。



港府早前暫緩全民檢測，引起多方抨擊；政府專家顧問梁卓偉倡應及早選擇「持續清零」或「走向風土病」。林鄭月娥指，每周都有看港大研究，但「現實問題複雜得多」，抗疫不是二選一，數學模型只能作參考，現時「不是兩條路綫之爭」，抗疫目標仍與國家一致，即以「最小代價達致最大效益」。



「不躺平 不心存僥倖 不博懵」



林鄭指，港府「不躺平、不心存僥倖、不博懵」，無放棄做全民檢測；認為中港專家早有共識，全民檢測要在疫情之初，或疫情末段應用，否則徒勞無功；但本港已錯失初發期，現未到尾聲。她強調若已到尾聲，為切斷社區剩餘的感染及傳播鏈，「我就一定會做（全民檢測）啦。」她又形容，隔離設施與全民檢測是「雞與雞蛋」問題，因要有足夠隔離條件才可考慮全民檢測。



立法會議員何君堯昨於特首答問會炮轟林鄭抗疫「非常失當」，促政府交代下月中既能復課，是否等同屆時疫情已到尾聲，可做全民檢測，促勿再「模稜兩可」。林鄭指「最好當然有個水晶球睇到未來趨勢，但恐怕現實無呢個水晶球」，只能靠科學和數據研判。



林鄭又不點名指，對有醫學界人士質疑重啟強檢公告效用「感到詫異」，強調Omicron患者多無病徵，加強檢測可揪出隱形患者，過去2年行之有效，「不明白為何不應該做」。

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